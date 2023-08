Prosegue la crescita di Banca Malatestiana, nel primo semestre utile d’esercizio di 18,3 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 1° agosto, i risultati economico-patrimoniali di Banca Malatestiana al 30 giugno 2023. Il Bilancio semestrale mostra l’ottima performance della Banca e testimonia il supporto crescente al tessuto economico locale e una sempre maggior vicinanza al cliente. Gli impieghi performing in aumento (+3,1% rispetto a dicembre ’22), nonostante il contesto macroeconomico incerto, sono in controtendenza rispetto alla dinamica tendenzialmente negativa dei prestiti bancari a imprese e famiglie riscontrata a livello di sistema bancario nazionale (e che scende del 1,5% rispetto ad un anno fa).

La crescita della raccolta complessiva (+3,5% rispetto a dicembre ’22) dimostra la capacità di cambiamento e dinamismo di Banca Malatestiana che, pur in un contesto di mercato fortemente competitivo, si conferma un riferimento importante per il territorio, con una gamma di prodotti in grado di coprire ogni esigenza di risparmio e investimento e consulenti capaci di assistere e supportare i bisogni della clientela.

La costante espansione del margine d’interesse (+57,9% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente), il crescente apporto delle commissioni nette (+20,6% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) e il contenimento dei costi, malgrado l'inflazione elevata, confermano la capacità della Banca di incrementare il business in modo efficiente e sostenibile.

Banca Malatestiana ha chiuso il primo semestre con il raggiungimento di un significativo utile periodale, pari a 18 milioni di euro. Il Bilancio semestrale dimostra, anche, l’ulteriore miglioramento degli indicatori di rischio che hanno portato a un Npl ratio netto del 1,1% (era 1,9% a fine 2022) e in presenza di un tasso di deterioramento di crediti in bonis migliore rispetto alle attese.

Infine, Banca Malatestiana ha chiuso il primo semestre con Fondi Propri superiori a 228 milioni di Euro, in crescita rispetto all’anno precedente (+6,9 milioni di Euro circa), che confermano indicatori di solidità patrimoniale tra i più alti in Italia (il Cet1 ratio era pari al 28,2% a fine 2022).

Pur in un quadro macroeconomico caratterizzato dagli effetti della politica monetaria restrittiva avviata da Bce e da una dinamica inflazionistica ancora elevata, Banca Malatestiana non viene dunque meno alla sua mission principale di sostegno alle imprese del tessuto economico locale ed alle famiglie e spiccato spirito consulenziale.

“I dati della semestrale confermano dunque il trend positivo e crescente – ha commentato il direttore generale Paolo Lisi – come attestato dal favorevole posizionamento degli indicatori di Crescita aziendale, di Redditività e, soprattutto, di Solidità Patrimoniale. Livelli contenuti e decrescenti di crediti deteriorati, con coperture superiori all’80%, e Cet1 ratio tra i migliori in Italia evidenziano la validità del nostro modello di business cooperativo e gratificano il costante e prezioso lavoro di tutte le nostre persone che rendono Banca Malatestiana una realtà bancaria solida e con numeri di primario standing a livello nazionale, iI tutto sempre nel rispetto della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale”.