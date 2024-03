La Confcommercio a convegno per approfondire la nuova leggere regionale a sostegno delle imprese

“La città che cambia. Il commercio al centro dell’economia urbana - La nuova Legge regionale e i contributi per le imprese” è il titolo del convegno organizzato da Confcommercio della provincia di Rimini e CAT Confcommercio Rimini che si svolgerà giovedì 7 marzo 2024 alle ore 14:30.

L’iniziativa che prenderà avvio alle ore 14:00 con un caffè di benvenuto, è gratuita, aperta a tutti e gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna e della Provincia di Rimini. Sarà un’occasione importante per andare nei dettagli della Legge regionale sullo sviluppo dell’economia urbana approvata senza voti contrari dall’Assemblea Legislativa regionale.

A parlare degli obiettivi del legislatore, delle sfaccettature della Legge e delle misure di sostegno alle imprese ad essa correlate che sono in arrivo, saranno l’assessore regionale al Commercio e al Turismo, Andrea Corsini che entrerà nei dettagli del provvedimento dopo i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino e di Alice Parma in rappresentanza della Provincia di Rimini. A seguire l’intervento di Marco Leoni, presidente della società di ricerca e consulenza nel settore distributivo Iscom Group.

“Abbiamo voluto organizzare questo momento informativo – spiega il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino - per entrare nei dettagli della Legge regionale che si pone come obiettivo principale lo sviluppo dell’economia urbana, la qualificazione e l’innovazione della rete commerciale e dei servizi per rendere le attività commerciali più forti e dinamiche. Negozi e pubblici esercizi saranno propulsori di uno sviluppo sostenibile e della crescita economica e sociale di centri urbani e paesi. La Regione metterà poi a disposizione 18 milioni di euro attraverso dei bandi per sostenere la riqualificazione delle attività: dall’acquisto al rinnovo e all’ampliamento delle attrezzature, fino alla digitalizzazione. Ne parleremo approfonditamente insieme all’assessore Corsini e agli esperti, per dare agli imprenditori tutti gli strumenti affinché riescano a cogliere appieno questa importante opportunità”.