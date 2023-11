Risate, emozioni e lezioni di vita: oltre 1.000 persone e 15 relatori al 26° Evolution Forum Day

Sbagliare non solo è umano, ma a volte è necessario per poter innovarsi e trovare la propria strada, a patto che quell’errore venga utilizzato per migliorarsi e imparare nuovi concetti. Questo è tanto vero nella vita professionale quanto in quella professionale. È questo il potente messaggio di speranza e di ispirazione uscito da Evolution Forum Day, evento unico nel suo genere che si è svolto sabato 25 novembre presso l’auditorium di San Patrignano davanti a più di 1.000 persone. A condurre la giornata è stato Gianluca Spadoni, imprenditore romagnolo, titolare dell’azienda di San Marino Evolution Forum, che ha ideato l’evento 14 anni fa.

Tanti gli interventi di valore dal palco. Nella prima parte di giornata i formatori di Evolution Forum Josefa Idem, Licia Consoli e Emanuele Maria Sacchi hanno declinato, ciascuno per le proprie competenze e caratteristiche, il sottotitolo dell’evento “Imparare non è una fase della vita, ma un momento della giornata".

Spazio poi a Chiara Montanari, prima italiana ad aver guidato una spedizione in Antartide, oggi imprenditrice e consulente, e alle toccanti storie di 3 ragazzi di Sanpa - Jessica, Simone e Giorgio - testimoni viventi di come la comunità di San Patrignano riesca a salvare ogni anno centinaia di giovani e giovanissimi.

Dopo il pranzo all’interno della comunità, esperienza sempre toccante, è stato il Mago Nazarios a riaprire il pomeriggio con un momento di allegria. Max Damioli ha parlato dei tre pilastri della perfomance - respiro, gratitudine ed entusiasmo – con due testimonial d’eccezione: la campionessa serba di volley Tijana Boškovi? ed il suo allenatore in Nazionale Giovanni Guidetti, che in un video messaggio hanno ringraziato Max per aver aiutato l’atleta a migliorare la propria battuta a partire dagli ultimi mondiali con tecniche di respiro e concentrazione.

Si sono quindi susseguiti sul palco: Rossella Migliaccio, imprenditrice, autrice ed esperta di immagine a livello internazionale; Federico Marchetti, fondatore di Yoox, prima startup italiana valutata 1 miliardo di dollari; Federico Rampini, celebre giornalista, editorialista e saggista esperto di geopolitica; Ferdinando “Fefè” De Giorgi, da 30 anni icona del volley internazionale, allenatore dell’Italia campione del mondo in carica.

In conclusione Gianluca Spadoni ha dato appuntamento al 30 novembre 2024 per l’edizione numero 27 di Evolution Forum Day.