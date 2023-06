Rispetto all’ambiente ed energie rinnovabili, inaugura il negozio Ies Edison

Educare e sensibilizzare le persone ad una maggiore responsabilità e interesse rispetto all’ambiente, affidarsi alle energie rinnovabili che rappresentano l’elemento portante della transizione energetica. Argomenti caldi, all’ordine del giorno se pensiamo alle tragedie delle ultime settimane dettate dal maltempo. Consumare meno, consapevolmente e in modo migliore: è questo il credo di Edison, che sta ampliando sempre di più la propria rete di punti vendita. L’ultimo, in ordine temporale, il nuovo negozio Ies Edison inaugurato in Piazza Giuseppe Mazzini 32 a Rimini. Per l’occasione erano presenti anche l’Assessora all’Ambiente Anna Montini e l’Assessore al Bilancio e Attività economiche Juri Magrini.

“Gli ultimi fatti di cronaca dimostrano che gli investimenti in termini di prevenzione e attenzione alla sicurezza sono essenziali – il commento dell’Assessora Montini – Dobbiamo diminuire la pressione della società sull’ambiente: siamo di fronte ad un’emergenza energetica che si può risolvere affidandosi alle rinnovabili. Le nuove aperture come queste sono sempre le benvenute. In tutto il Comune ci sono 2602 impianti fotovoltaici tra quelli pubblici e privati, le famiglie si stanno attrezzando per andare verso una maggiore sostenibilità ambientale”. “Diminuire il costo della bolletta e salvaguardare il paese è un vantaggio per tutti, cittadini ed imprese. Come Amministrazione siamo da sempre sensibili alle tematiche ambientali”, spiega l’Assessore Magrini.

Tra i partecipanti all’evento inaugurale anche Mina Petiti Edison Area Manager Nord Ovest. “Il nostro network è in continua espansione: attualmente nel centro nord Italia, sono presenti una ventina di punti Ies Edison e non ci fermeremo qui – il commento di Marco Stefanelli, responsabile negozi Ies Edison Toscana ed Emilia Romagna – I punti vendita sono fondamentali in quanto rappresentano il rapporto essenziale con il pubblico; il punto da cui partire per offrire tutti i nostri servizi al territorio di riferimento. Rispettare al massimo l’ambiente e ridurre i costi in bolletta attraverso i nostri prodotti per l’efficienza energetica”.