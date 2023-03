Un sostegno agli eventi di intrattenimento turistico: pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi

E’ on line sul sito del Comune di Rimini il primo dei due avvisi pubblici che il settore Turismo dedica annualmente al sostegno dell’attività di soggetti e associazioni impegnati nella realizzazione di manifestazioni ed eventi con finalità turistica. Il bando è finalizzato all’assegnazione di risorse economiche a favore di progetti e iniziative di intrattenimento, a carattere occasionale o continuativo, rivolti ai turisti e realizzate sul territorio locale durante l’anno 2023. La somma complessiva a disposizione è pari ad € 15.000,00, da destinare proporzionalmente ai richiedenti secondo i criteri previsti dall’avviso pubblico.

Si tratta di una misura a sostegno degli organizzatori impegnati nella realizzazione di attività con ricadute turistiche, promosse con frequenza annuale oppure dalla proposta innovativa, a beneficio delle iniziative organizzate durante l’anno in corso. Il bando a sostegno delle manifestazioni di intrattenimento ha il termine per la presentazione delle domande fissato per il 28 aprile 2023. La prossima settimana verrà pubblicato anche il secondo bando, quello dedicato al sostegno dei grandi eventi con ricaduta turistica.

Bando eventi di intrattenimento

https://www.comune.rimini.it/documenti/bandi/bandi-contributi/avviso-pubblico-contributi-iniziative-rivolte-ai-turisti-2023