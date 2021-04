Vaccinazioni covid, il gruppo Aeffe programma il piano per i suoi 800 lavoratori

Preso atto dell’accordo nazionale finalizzato a progetti di vaccinazione in azienda, Aeffe ha costruito un piano che prevede la fattibilità di una struttura aziendale di vaccinazione per i propri dipendenti

Anche il gruppo Aeffe programma le vaccinazioni in azienda. Spiega una nota: "Preso atto dell’accordo nazionale finalizzato a progetti di vaccinazione in azienda, Aeffe ha costruito un piano che prevede la fattibilità di una struttura aziendale di vaccinazione per i propri dipendenti di Aeffe, Pollini e Velmar delle Province di Rimini e Forlì-Cesena che contano circa 800 dipendenti e collaboratori", spiega una nota. Per la gestione sanitaria all’interno del punto di vaccinazione, la direzione del Gruppo Aeffe ha sottoscritto un accordo preliminare con la Croce Rossa Italiana della Regione Emilia-Romagna coinvolgendo i Comitati di Riccione, Cattolica/San Giovanni in Marignano con personale qualificato e con la presenza concomitante alle giornate di vaccinazione di un’ambulanza di soccorso in termini prudenziali.

L’accordo prevede in aggiunta ai dipendenti del Gruppo di continuare l’attività di vaccinazione per i dipendenti di attività e aziende limitrofe. Il piano ha riscontrato il sostegno del Sindaco di San Giovanni in Marignano Daniele Morelli. Tale piano è stato trasmesso in data odierna, così come previsto dai protocolli nazionali, all’Ausl di competenza per approvazione e la determinazione della tempistica, rispettando le priorità previste dal Servizio Sanitario Nazionale per le categorie più fragili.