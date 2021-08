VisitRimini brinda al pienone di Ferragosto e rilancia: "Hotel pieni fino al 28"

"Il weekend di Ferragosto e? stato un successo a Rimini e gli operatori soddisfatti si fanno eco nelle dichiarazioni. Sono state davvero giornate in cui la leggerezza della vacanza riminese e? stata sperimentata nella sua dimensione piu? ampia, sempre con un occhio alla normativa". A brindare al successo del pienone ferragostano è VisitRimini che, allo stesso tempo, rilancia annunciando come gli hotel saranno pieni fino al 28. "Indubbiamente - spiegano dalla Destination Management Company - il meteo, questa estate, sta premiando la costa romagnola e l’immagine di organizzazione e sicurezza sanitaria sicuramente sta facendo la sua parte. Un segnale molto positivo di ripresa, poi, proviene dal comparto fieristico-congressuale: il Meeting dell’Amicizia tra i popoli dal 20 al 25, tornato in presenza e il congresso Anmco dei medici cardiologi dal 26 al 28 agosto, aiutano a completare i booking delle camere e fanno ben sperare per la stagione in arrivo".

Anche da VisitRimini arriva la conferma del tutto esaurito. Nei giorni in cui anche le agenzie internazionali di prenotazione online riescono ad offrire poche disponibilita? e a prezzi non proprio concorrenziali, sono molti i turisti che si rivolgono alla DMC locale, in cerca di una camera last minute e addirittura last second, presso i 7 uffici aperti, ma anche al telefono, attraverso il sistema di booking online, o ancora tramite i social media. Il dato da segnalare e? che il 15% delle prenotazioni last second e? rappresentato da richieste di cittadini stranieri: Tedeschi, Svizzeri, Francesi e Austriaci in particolare, che tipicamente, in passato, si organizzavano con settimane di anticipo.

"Certo non e? facile accontentare tutti – commenta Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini -. Anche noi facciamo fatica a trovare camere disponibili in questi giorni: i nostri operatori si trovano a consultare decine di hotel prima di poter trovare la sistemazione piu? adatta. L’obiettivo e? quello di arrivare sempre a fare una proposta di sistemazione alberghiera. Riteniamo infatti che questo sia un servizio che la DMC ufficiale della citta? debba offrire ai turisti. Non tutti riescono ad organizzarsi per tempo, soprattutto quest’anno, ma vogliamo dare a tutti la possibilita? di fare vacanza a Rimini".