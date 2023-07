Alice incanta il pubblico di piazza Malatesta, buona la prima dello spettacolo "Wonderland"

La fantasia di “Wonderland. La versione di Alice" si fonde e confonde con la meraviglia di Piazza Malatesta, che diventa un teatro a cielo aperto, in cui la fiaba si miscela con i luoghi della città. E' andata in scena la prima di questo nuovo spettacolo internazionale scritto da Monica Maimone e prodotto da Festi Group appositamente per la città di Rimini.

Un appuntamento che rappresenta una delle eccellenze della programmazione culturale estiva riminese, offrendo insieme poesia, alta creatività ed eccellenza artistica e tecnica, pienamente aderente al percorso di candidatura che la città ha intrapreso verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura per il 2026.

Dopo il successo dello scorso anno con lo show “Peter Pan nei giardini di Kensington” - che ha raccolto in piazza complessivamente circa 55.000 spettatori nelle diverse repliche tra fine luglio e metà agosto - per l’estate 2023 Maimone presenta la rilettura di un altro capolavoro, “Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Carrol, romanzo amato tanto dai bambini quanto dagli adulti più sognatori. Attraverso proiezioni, coreografie volanti, giochi illuminotecnici, il pubblico può immaginare di essere in una straordinaria wonderland, che prende forma avendo in una quinta di per sé spettacolare come quella rappresentata da piazza Malatesta, con le facciate di Castel Sismondo e del teatro Galli che diventano grandi ‘tele’ per le videoproiezioni e sfondo delle coreografie e delle acrobazie.

Lo spettacolo sarà proposto ogni venerdì e sabato dal 28 luglio al 12 agosto, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30, con ingresso libero.