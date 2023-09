Un'antica fiera simbolo da 651 edizioni, torna San Michele con 230 stand tra espositori e commercianti

È ormai tutto pronto per la 651esima edizione della Fiera di San Michele: l’antica Fiera degli uccelli, infatti, si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, con un’anteprima dedicata a San Michele Arcangelo, patrono della città, nella giornata di domani (venerdì 29 settembre). La prima giornata, in particolare, non prevede la presenza di stand o altre iniziative commerciali, ma una serie di eventi – religiosi, culturali e d’intrattenimento – dedicati al patrono, compresa la messa per San Michele alle ore 18 presso la chiesa Collegiata.

Sabato e domenica al via la Fiera, con oltre 230 stand tra espositori e commercianti a postazione fissa, mostre mercato, punti ristoro e altre iniziative che richiamano il legame con il territorio e le tradizioni contadine della città, a cominciare da quelle dedicate agli animali e all’agricoltura: “La Chèsa di Gazott” al Campo della Fiera e la “FestAgricola” in piazza Ganganelli.

Tra gli eventi più attesi, l’appuntamento a tavola con la cipolla dell’acqua, prodotto tipico santarcangiolese e marchio De.Co. dal 2022, che dal 29 settembre all’8 ottobre sarà protagonista nei piatti dei ristoranti cittadini. Martedì 3 ottobre, lo chef Mussoni dell’osteria La Sangiovesa proporrà un intero menù a base della cipolla bionda di Santarcangelo, che sarà presente in tutte le portate dall’antipasto al dolce (prenotazione obbligatoria al numero 0541/620710).

Domenica 1° ottobre si svolgeranno invece i tour guidati speciali alle grotte pubbliche e private condotti dalla Pro Loco, alla scoperta di miti, storia e percorsi della Santarcangelo sotterranea. La visita includerà interventi sonori di Giulia Mayra Manzelli, letture sceniche di Patrizia Pazzini e Andrea Bocconi, piccoli assaggi e la visita alla Casamatta di piazza Balacchi con i resti dell’antica Porta di San Michele, principale accesso alla Santarcangelo medievale: una novità assoluta per la Fiera, essendo stata inaugurata a giugno 2023. Il costo del tour è 15 euro a persona (gratis per bambini fino a dieci anni), i posti limitati quindi è consigliata la prenotazione al numero 0541/624270 o alla mail iat@comune.santarcangelo.rn.it: la partenza dei tour – della durata di circa due ore – è fissata alle 10,30, 15,30 e 16,30 dall’ufficio Iat di via Battisti 5.

Sport, paesaggio e tradizioni sono invece al centro delle diverse proposte di escursioni in Valmarecchia: venerdì 29 settembre, con partenza alle 17,30 dal parco Spina, l’associazione Valmatrek organizza il trekking urbano “Sulle orme dell’Arcangelo” dedicato a San Michele. Il giorno successivo, invece, Gregario.it propone il tour “Sulle strade di Tonino” per bici o gravel con partenza fissata alle ore 9 presso la fontana “Il prato sommerso” al Campo della Fiera, mentre alle ore 15, sempre al Campo della Fiera, parte la camminata nordic walking “Lungo le sponde del fiume Uso”, organizzata dall’associazione Corposamente.

In tema di storia della città, non poteva mancare il gioco del pallone a bracciale: sabato 30 settembre lo Sferisterio sarà teatro di semifinali e finale italiana del torneo a cura della Federazione italiana pallapugno e dell’associazione “Lorenzo Amati”. Fino al 1° ottobre, infine, al Met è possibile visitare la mostra “Carlo Carlini maestro delle Api”, dedicata all’apicoltore e produttore santarcangiolese, tra i maggiori esperti a livello nazionale ed internazionale, mentre al Musas sabato 30 settembre alle ore 17 la direttrice dei Musei comunali Elena Rodriguez condurrà un tour guidato sulle origini del Sangiovese, con degustazione finale (partecipazione gratuita con prenotazione consigliata al numero 0541/624.703).