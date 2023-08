Gli Articolo31 pronti a regalare "Un bel viaggio" al pubblico del Deejay On Stage

Dopo essere tornati insieme e aver calcato per la prima volta il palco del Festival di Sanremo, J-Ax e DJ Jad lunedì 21 agosto arrivano a Riccione nel corso del tour estivo che da settimane sta registrando date da tutto esaurito.

Il live degli Articolo 31 è il terzo evento speciale di questa edizione di Deejay On Stage: dopo Diodato e Francesco Gabbani la coppia regalerà al pubblico di Riccione “Un bel viaggio” tra le super hit che li han resi un fenomeno di culto e che han fatto la storia dell’hip hop italiano.

Un bel viaggio non è soltanto il titolo della canzone di Sanremo 2023, ma l’estrema sintesi della storia che intreccia le vite e il lavoro di Alessandro Aleotti e Vito Luca Perrini.

Il duo ha infatti alle spalle una lunga storia musicale: si sono formati a Milano nel 1990 e hanno avuto presto un notevole successo sia in Italia che all'estero, facendosi notare sulla scena musicale per il freestyle e le sonorità pop.

Non si possono non ricordare i pezzi del loro periodo d’oro: Tocca qui, Tranqi funky, Il Funkytarro, Gente che spera, Domani smetto, Spirale ovale, solo per citarne alcuni. Con gli Articolo 31 la musica rap-hip hop è diventata popolare e ha riscosso un successo costante dal 1993 al 2006, anno della loro separazione e dell’inizio delle carriere soliste.

La reunion degli Articolo 31 è avvenuta con 10 date sold out al Fabrique di Milano nell’ottobre 2018 dove i due hanno suonato i pezzi storici del gruppo per celebrare i 25 anni di carriera di J-Ax. Finchè nel 2023 Amadeus annuncia la loro partecipazione a Sanremo.

Questa estate non ha fatto che confermare la loro forza e quanto siano amati dal pubblico e li ha visti in cima alle classifiche con Disco Paradise, realizzata insieme a Fedez e Annalisa.

Lunedì 21 agosto è anche la serata della semifinale del contest dei giovani esordienti: la finale e la proclamazione del

vincitore 2023 è prevista giovedì 24 agosto.