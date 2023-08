Dopo le 6.500 presenze di sabato, Alice torna in piazza Malatesta e regalerà un tris di serate

Dopo il successo dello scorso sabato, con 6.500 presenze registrate, ora "Wonderland" è pronto a calare il tris. Perchè sarà aggiunta una nuova data, anche nella serata di giovedì. La lunga settimana che porta al Ferragosto, che quest’anno cadendo di martedì offre l'opportunità di allungare il weekend, avrà fra i principali protagonisti ancora una volta il nuovo spettacolo prodotto appositamente per la città di Rimini da Festi Group, 'Wonderland. La versione di Alice'. Che torna a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta con una data aggiuntiva (giovedì 10 agosto), per recuperare lo spettacolo di venerdì scorso annullato per il maltempo: giovedì 10 (con uno spettacolo unico alle ore 21,30), venerdì 11 e sabato 12 agosto (con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30) nello splendido scenario di Castel Sismondo, andrà in scena tra proiezioni, coreografie volanti e musiche, lo spettacolo che incanta ed emoziona. Ispirato all’amatissimo capolavoro della letteratura 'Alice nel paese delle meraviglie'. In tutte le serate dello spettacolo, ci sarà anche l’opportunità di visitare il Fellini Museum, il teatro Galli, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico ad ingresso gratuito dalle 21 alle 23.