Dopo Diodato, sul palco del Deejay On Stage arrivano Mara Sattei e Gianmaria

Dopo l’inaugurazione con Paola & Chiara e lo splendido live di Diodato di lunedì sera, mercoledì 9 agosto sono due i cantanti ospiti sul palco di Deejay On Stage e si tratta di due voci che si stanno affermando sempre più sulla scena nazionale e non solo. Mara Sattei ha infatti aperto i quattro concerti dei Coldplay a San Siro a fine giugno. La 27enne romana è reduce dal Festival di Sanremo, dove è stata in gara con il brano scritto per lei da Damiano dei Maneskin, Duemilaminuti, e dai successi della scorsa estate come la hit La dolce vita insieme a Fedez e Tananai. Il suo nuovo singolo, Piango in discoteca, è firmato dalla coppia di producer multiplatino Takagi & Ketra e scritto dalla stessa artista e Davide Petrella. Semplicità, eleganza e una versatilità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione più classica ed evoluzione, Mara Sattei è una delle voci più interessanti della scena italiana contemporanea. Nonostante abbia solo un album all’attivo la sua storia musicale le è già valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (16 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Il secondo ospite della serata è Gianmaria, anche lui presente all’ultima edizione di Sanremo con Mostro, brano che dà il titolo al suo album di debutto, un lavoro che attraversa rock e sonorità urban. Classe 2002, Gianmaria nasce a Vicenza, cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale. L’artista si è distinto nel suo percorso a XFactor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo positivamente i giudici con i suoi inediti, contenuti nel suo primo Ep.

Prosegue anche il contest di Deejay On Stage, sono 5 gli esordienti a esibirsi in ogni serata per conquistare la finale del 24 agosto e un primo premio molto ambito: un mese del proprio brano inedito in rotazione sulle frequenze di Radio Deejay. Appuntamento in piazzale Roma alle 21.15. L'ingresso, come sempre, è libero fino a esaurimento posti.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.