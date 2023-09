Fiera di San Michele, tutto pronto e un denso programma in vista della giornata inaugurale

Dopo l’anteprima dedicata al patrono, la Fiera di San Michele prende il via sabato (30 settembre) con un denso programma di eventi che affiancano la ricca presenza di stand, con oltre 230 banchi tra espositori e commercianti a postazione fissa, mostre mercato e punti ristoro. Oltre alle iniziative dedicate agli animali e all’agricoltura – tra le altre, la “Chèsa di Gazott” al Campo della Fiera e la “FestAgricola” in piazza Ganganelli – le tradizioni santarcangiolesi saranno protagoniste anche allo Sferisterio, che alle 10 e alle 15 ospiterà semifinali e finale italiana del torneo del gioco del pallone a bracciale, a cura della Federazione italiana pallapugno e dell’associazione “Lorenzo Amati”.

Diverse anche le attrattive per i più piccoli, concentrate al Campo della Fiera: il Gazebo delle famiglie organizzato dal Centro per le famiglie sarà aperto dalle 10 alle 18, mentre dalle 15 alle 18 sarà possibile provare l’esperienza del calessino di Simone Garattoni e alle 16 partirà il laboratorio per bambini e genitori “Amico pony”, a cura dell’associazione Al prato incantato.

Sempre dal Campo della Fiera – con ritrovo alle ore 9 presso la fontana “Il prato sommerso” – parte il tour “Sulle strade di Tonino” per bici o gravel proposto da Gregario.it (info e prenotazioni 371/3376550), mentre alle ore 15 sempre al Campo della Fiera comincia la camminata nordic walking “Lungo le sponde del fiume Uso”, organizzata dall’associazione Corposamente (info e prenotazioni 349/0691137).

Già tutto esaurito al Musas per il tour guidato sulle origini del Sangiovese, con degustazione finale, condotto dalla direttrice dei Musei comunali Elena Rodriguez, mentre si conclude proprio domenica 1° ottobre al Met la mostra “Carlo Carlini maestro delle Api”, dedicata all’apicoltore e produttore santarcangiolese (1875-1963) tra i maggiori esperti a livello nazionale e internazionale.

Tra le iniziative in corso in entrambi i giorni della Fiera anche l’appuntamento a tavola con la cipolla dell’acqua, prodotto tipico santarcangiolese e marchio De.Co. dal 2022, che all’8 ottobre sarà protagonista nei piatti dei ristoranti cittadini. Martedì 3 ottobre, lo chef Mussoni dell’osteria La Sangiovesa proporrà poi un intero menù a base della cipolla bionda di Santarcangelo, che sarà presente in tutte le portate dall’antipasto al dolce (prenotazione obbligatoria al numero 0541/620710).