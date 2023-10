Halloween "da paura" per adulti e piccini nei parchi divertimento della Provincia

Il fine settimana più tenebroso dell'anno è alle porte, a partire da sabato 28 ottobre e fino a giovedì 2 novembre, Happy Halloween è pronto ad "infestare" i parchi divertimento presenti in Provincia. Ma non è tutto, porterà con sè alcune novità, con le quali spaventare adulti e piccini; ne costituisce un esempio, l'apertura serale del parco acquatico Oltremare di martedì 31 ottobre (fino alle ore 21:00).

Per la terrificante occasione, il filo di “brivido” formato famiglia attraversa l'intera Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare a Riccione e l’Acquario di Cattolica, per tutto il Ponte di Ognissanti.

La proposta tematica dei parchi CE, fatta di natura, cultura, spettacolo ed experience è tutta da godere anche per merito delle offerte applicate sui biglietti che assomigliano un po’ a formule magiche: c’è quella “Prima acquisti, più risparmi”, valida per chi acquista online e la formula “Biglietto Combinato”, che offre la possibilità di divertirsi da un parco all’altro senza… dover cavalcare una scopa.

Il programma nei tre parchi :



A Oltremare Riccione: Avventura e Mistero fra delfini e rapaci e apertura straordinaria serale (martedì 31 ottobre)

Fra allestimenti da brivido con uno Spaventapasseri gigante e la Strega Truccabimbi a disposizione dei più piccoli, tutti i giorni il Family Experience Park di Riccione propone gli affascinanti appuntamenti con gli animali. Nella Laguna di Ulisse i tursiopi di "Delfini, lo spettacolo della natura" e "Conosci i Delfini". Al Mulino del Gufo falchi, poiane, avvoltoi, gufi in volo nel “Volo dei Rapaci”, mentre bianchi barbagianni aspettano i bimbi nell'Arena Crazy Farm. Emozioni forti e un po’ di tremarella davanti agli Alligatori giganti, fra le nebbie e la vegetazione preistorica di Darwin.



Domenica 29 ottobre , mercoledì 1 e giovedì 2 novembre , sono le date di Magic Halloween , con animazione e spettacolo. Nella piazza di Oltremare si anima il Porto Fantasma con Wonderful Bubbles , la magia delle Bolle di Sapone Giganti, con i Burattini dall’Oltretomba e artisti di strada. Da non perdere "Dolcetto o Scherzetto con Ulisse” alle ore 17:30.



Happy Halloween (martedì 31 ottobre): eccezionale apertura del parco dalle ore 14:00 alle 21:00 e orari speciali: alle 17:45 “I rapaci delle tenebre”, alle 20:00 "Ulisse e il Mistero di Halloween". Riuscirà il delfino più curioso d'Italia a svelare il segreto della Notte delle Streghe? Lo scopriranno tutti i bambini che passeranno la serata di Halloween a Oltremare, in una Laguna dei Delfini stregata dalla luna.



L’atmosfera di Halloween regna sovrana nell’Acquario più grande dell’Adriatico, dove attraverso un’enorme bocca di squalo si accede all’affascinante mondo marino fra migliaia di pesci , irresistibili pinguini e gli squali Toro più grandi d’Italia.

Niente paura: a dare coraggio ai piccoli ci pensano la Strega Truccabimbi e strani personaggi come Fantapesci, Gigagranchi, Piovrazucche e Zombimeduse, creature buffe e amichevoli da incontrare lungo i percorsi . Sensazioni da brivido anche all’ingresso Verde con serpenti, draghi barbuti, rane velenose e blatte fischianti e a quello Giallo che si apre su caimani e vivacissime lontre.

All’Ingresso Viola c’è una mostra da paura: sono gli “Insetti Giganti XXL Edition” , riproduzioni in resina di insetti ingranditi fino a 200 volte. C’è anche un viaggio nel tempo, fino all’epoca dei dinosauri: avvicinarsi al temibile T-Rex è l’ultima vera prova di coraggio da affrontare.



Per completare una giornata indimenticabile sono consigliatissimi gli appuntamenti con le cibature di pinguini, lontre, trigoni e squali toro.



Sentirsi giganti fra le 300 miniature del parco e lillipuziani un attimo dopo! Per Halloween Italia in Miniatura sarà infestata da creature gigantesche! Sirene monumentali nei mari, Mummie e Zombie fuori misura in Piazza Italia, enormi gatti neri e smisurati Troll delle Alpi: tutti i mostri leggendari della tradizione italiana si sono dati appuntamento nel parco tematico di Rimini e sarà divertentissimo cercarli tutti per un selfie mostruosamente originale.



Magic Halloween: le date dell’Animazione da paura. Nelle giornate di domenica 29 ottobre, mercoledì 1 e giovedì 2 novembre Piazza Italia da brividi con gli spettacoli non stop dalle 11 alle 16: Happy Horror Circus, Ghost Bubbles e Magic Show con clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri e trampolieri, per tenere tutti col cuore in giostra. Martedì 31 ottobre gli show in Piazza Italia vanno in scena di pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00.



Per un ottovolante di emozioni ci sono le fantastiche attrazioni di Italia in Miniatura: Monorotaia, Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart sono comprese nel biglietto, mentre AreAvventura e Cinemagia7D sono accessibili a parte con un piccolo supplemento.



Ogni giorno in Piazza Italia, la Strega Truccabimbi sarà a disposizione dei piccoli ospiti.





?In caso di maltempo, la programmazione Magic Halloween potrebbe subire variazioni o annullamenti