Il mese d'agosto è all'insegna dei mercatini estivi: il programma

Il mese d'agosto è all'insegna dei mercativi estivi. In ogni giornata e serata d'agosto, a Rimini c'è un mercatino da visitare e tra le cui bancarelle "perdersi": da quelli settimanali, fra i più grandi della Regione Emilia Romagna, che si tengono ogni mercoledì e sabato mattina in centro storico, a quelli artigianali, dei prodotti "fatti a mano", d'antiquariato, fino a quelli dedicati al modernariato e vintage o a quelli fatti dai bambini con i loro giochi dal baule dei ricordi in piazza Cavour e, da quest’anno, anche a Rimini Terme.

In occasione dei mercoledì della shopping night, attorno al mercato centrale coperto è nata una iniziativa culinaria organizzata dagli operatori del mercato che cucinano dal vivo cene preparate con i prodotti del mercato. La "Magneda", con le sue cene, si tiene ogni mercoledì di agosto. E poi i mercatini organizzati sul lungomare da Torre Pedrera a Miramare.

Il viaggio fra i mercati a Rimini non può non partire dal mercato settimanale annuale che si estende nel quadrante est del centro storico, intorno al Mercato Coperto "San Francesco" (mercato alimentare, ittico, agricolo), e si sviluppa nella zona attorno a piazzale Gramsci, parcheggio Clementini (zona dedicata ai produttori alimentari), via Castelfidardo, via Dante/IV Novembre, piazza Tre Martiri, fino all’Arco d’Augusto. Si svolge il mercoledì e il sabato dalle 7:00 alle 13:00. Qui si può trovare di tutto, dal vestiario alle calzature, fino ai prodotti alimentari con bancarelle di prodotti locali.

Per chi, invece, vuole trascorrere piacevoli serate in centro storico il mercoledì dal tardo pomeriggio è possibile farsi un giro tra bancarelle di ogni genere. In piazza Tre Martiri tutti i mercoledì fino al 30 agosto si trova Hand Made Market - Artigiani al Centro, appuntamento serale estivo con arte, creatività, design con artigiani, creatori e aspiranti designer. Sempre il mercoledì, in piazza Cavour si tiene I Ricordi in Soffitta, iniziativa riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni espongono vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e tanto altro.

Venerdì 11 e sabato 26 agosto la spiaggia di Riminiterme (a Rimini Miramare) ospita La pulce di mare, mercatino dei bambini sulla spiaggia, una nuova iniziativa dedicata ai bambini che possono partecipare alla mostra mercato di giocattoli, diventando espositori per un giorno con la propria bancarella di giocattoli (dalle 17:30 alle 20:30).

Il venerdì (fino all’8 settembre) si svolge in piazza Cavour Venerdì sera in centro, il mercatino serale estivo con le bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

Per gli amanti dell’antiquariato modernariato e vintage, ogni ultima domenica del mese (dunque, domenica 27 agosto dalle 9:00 alle 18:30), sempre in piazza Tre Martiri, arriva anche Rimini Antiqua, la mostra-mercato dove è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Un mercatino tutto dedicato ai motori è quello di sabato 19 e domenica 20 agosto organizzato dal Museo Nazionale del Motociclo che propone appuntamenti estivi per gli appassionati dei motori e ricambi d'epoca. In agosto la mostra scambio si svolge nel parco esterno del Museo del Motociclo di Rimini. L’evento è organizzato da Automotociclo con il Patrocinio del Museo Nazionale del Motociclo e del Comune di Fano (dalle 9:30 alle 17:30; ingresso gratuito per i visitatori del Museo).

Da giugno a settembre il lungomare si anima anche con i mercatini estivi organizzati dai comitati turistici delle varie località di Rimini. Ogni sera, a cadenza settimanale, i colorati stand si spostano da un luogo all'altro del litorale da Torre Pedrera a Miramare a pochi passi dalla spiaggia.

Torre Pedrera

Mercatorre, mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19:30 alle 2:30

Fino all’ 11 settembre 2023

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19:30 alle 23:30

Fino all'8 settembre



Viserbella

Viserbella Street Market

Via Porto Palos (tra i bagni 43 e 47)

Tutti i giovedì dalle 20:00 alle 24

Fino al 7 settembre

Viserba

Mercatino degli Artigiani

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18:00 alle 23:30

Fino al 5 settembre

Rivabella

Mostra dell'artigianato Hand Made. Con le Mani

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18:00 alle 23:30

Fino all'8 settembre 2023

Piazzale Adamello

Ogni lunedì dalle 18 alle 23:30

Fino all'11 settembre

San Giuliano Mare

Second hand 4mum, Wanderlust market, mercatino artigianato che si alternano nelle serate Il Giardino di B.I.M.B.Y

Viale Ortigara

Ogni sabato dalle 18:00 alle 23:00

Dal 24 giugno al 19 agosto

Marina centro

Mercato artigianato artistico. Sagra estiva di artigianato artistico alimentare e altro

Viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18:00 alle 24 (con musica e intrattenimento)

Fino al 14 settembre

Bellariva

Art'Ingegno - mercatino di artigianato e collezionismo

Piazzale Toscani

Ogni giovedì dall'8 giugno al 7 settembre

Marebello

Art'Ingegno - mercatino di artigianato e collezionismo

Via Perugini (ingresso a mare)

Ogni domenica fino al 3 settembre

Via Rapallo (Ingresso a mare)

Ogni mercoledì fino al 6 settembre

Rivazzurra

Art'Ingegno - mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita (dal bagno 120 al 128)

Ogni lunedì dalle 18:00 alle 24

Fino al 4 settembre 2023; 15 agosto e 9 settembre

Sulla passeggiata del Lungomare (dal bagno 120 al 128)

Ogni venerdì dalle 18:00 alle 24

Fino all'8 settembre 2023

Miramare