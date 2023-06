Il paese è invaso dalle streghe, tra statue di ghiaccio e magia si rinnova una tradizione da "brividi"

Anche la seconda serata della manifestazione è stata imperdibile. Ora arriva il weekend che ha in serbo emozioni e magie sempre più incantate. La manifestazione della Notte delle Streghe, a San Giovanni in Marignano, è rivolta a tutti in quanto sono disponibili mercatino magico, proposte dai negozi, menu a tema in stand e ristoranti e animazioni di ogni tipo. Dalle proposte per i più piccoli con il RegnodiFuori che propone animazioni, storie e laboratori magici in compagnia della Regina Meringa e del Re Do: un castello gonfiabile con tanto di cavalieri, segrete e labirinto costruiscono lo scenario perfetto per il divertimento dei più piccoli, con performance di pittura, spettacoli, truccabimbi (e truccagrandi), tessuti aerei, laboratori di giocoleria, spettacoli di arti miste ed eventi speciali con live painting.

Ma sono in programma anche proposte per i giovani traghettando insieme a Caronte lungo la via Veneto. Da non perdere poi il Lunarium di Bimbi per Natura in Piazza Silvagni, dove tra credenza e realtà la tradizione popolare e la stregoneria si mescolano per svelarci le fasi lunari e i suoi influssi sulla natura e su di noi. Indossa il cappello e scopri il tuo nome magico, impara a conoscere le più importanti costellazioni con la luce di una torcia, prepara il mazzetto di San Giovanni ed esprimi il tuo desiderio alla luna. Senza dimenticare l’alveo dei pianeti riflessi a cura di Teatro Cinquequattrini, le animazioni e i magnifici allestimenti del Locus Locorum, le prove aperte a teatro con Teatro Europeo Plautino e tutte le proposte itineranti.

“La Notte delle Streghe ci sta sorprendendo ancora una volta con magie e sorprese in ogni angolo. Siamo davvero orgogliosi della sinergia del territorio e della manifestazione che nel suo complesso è ormai un grande evento che raccoglie artisti, commercio e associazioni in un continuo interscambio di valori, tradizioni, energie e sorprese! Vi aspettiamo ogni sera fino a domenica per stupirvi e coinvolgervi insieme a noi” dicono gli organizzatori.