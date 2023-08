Il Pianista sull'acqua e Mirko Casadei show, a Santarcangelo Mare due giorni con grandi ospiti

Una settimana di grandi eventi nella cornice suggestiva di Santarcangelo Mare, dopo il successo di Monella nella notte di Ferragosto, giovedì 17 agosto è la volta del Pianista "sull'acqua" che accompagnerà la cena sushi con sinfonie giapponesi e musiche da film le quali saranno eseguite magistralmente dal Maestro Benedetto Franco Morri per il quarto anno consecutivo, mentre venerdì 18 agosto arriva Mirko Casadei in un particolare racconto musicale con apertura di Ciao Mare che festeggia cinquant'anni e alcune strofe sono state scritte e poste all'ingresso della piscina come benvenuto già da giugno di quest'anno. L' evento porta il nome di Tagliatella al Mare, infatti la cucina preparerà un menù tutto romagnolo.

Tiziano Corbelli intervisterà il figlio del Re del Liscio, cercando di domandargli aneddoti e curiosità sulla storia musicale del padre e su quali siano i programmi futuri per portare avanti una tradizione, una musica, una voglia di ballare via liscio. L'ingresso è libero e si consiglia la prenotazione per cena tipica o per menù usuale al numero 345 7612590

Fra i successi della Piscina ricordiamo la 18^ edizione de "I zug d'una volta" con 10 squadre che si sono soprattutto divertite ed hanno gareggiato in giochi nell'acqua riscoprendo gli applausi e il tifo di un pubblico molto preso e attento.

I prossimi appuntamenti il concerto di Mattia Sberlati "TIA23LIVE" il giovane santarcangiolese che nello scorso inverno purtroppo fu vittima di un brutale gesto di bullismo, giovedì 24 agosto si esibirà con tutta la sua grinta in una scaletta di brani e di incursioni cabarettistiche. Lo scorso anno presentò, sempre a Santarcangelo Mare il libro di poesie "Sette Paia di Jeans".