La grande musica jazz protagonista dell'estate della Perla Verde

Sarà Riccione Summer Jazz ad arricchire ulteriormente la colonna sonora dell’estate della Perla Verde. Una rassegna nuova, nel solco di una lunga tradizione, che porta a Riccione in giugno e agosto alcuni tra i più grandi nomi della scena italiana e non solo di un genere capace di conquistare il pubblico di ogni età.

Sul palco allestito in piazzale Ceccarini si alterneranno i Quintorigo con Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo, la Andrea Mingardi Band, Alessandro Quarta Quintet e James Senese.

Riccione Summer Jazz, promosso dall’associazione culturale “Gaspare Tirincanti” con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale, è stato presentato questa mattina a Villa Angelica ad Ozzano dell’Emilia alla presenza di Sandra Villa, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Riccione, Andrea Mingardi, cantautore e scrittore, Luciano Tirincanti, responsabile dell’Associazione Gaspare Tirincanti, e Paolo Gualandi, sponsor principale della manifestazione.

“Sono molto felice che il jazz torni protagonista nella nostra città - ha osservato la vicesindaca Sandra Villa -, inserendosi, con armonia, nella proposta musicale dell’estate 2023 riccionese, già particolarmente ricca, garantendo un’offerta musicale sempre più completa”.

Il jazz a Riccione: una lunga tradizione

Riccione vanta una lunga tradizione, avendo ospitato alcuni tra i più grandi jazzisti italiani nelle calde serate estive dei tanti dancing e locali notturni della città negli anni ‘60 e ‘70. Con la stessa passione dell’epoca, l’associazione culturale riccionese “Gaspare Tirincanti” ha ideato insieme all’assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Riccione una rassegna jazz inedita e speciale che spazia dallo swing al be-bop, aprendosi alle contaminazioni di blues, classica, jazz rock e fusion. La rassegna di concerti avrà come palcoscenico il piazzale Ceccarini ed è scandita da quattro appuntamenti ad ingresso libero - il 23 e 24 giugno e il 25 e il 26 agosto - sostenuti dal main sponsor Paolo Gualandi, imprenditore bolognese con la passione per la musica e per la città di Riccione.

Il programma della rassegna Riccione Summer Jazz

Apriranno il Riccione Summer Jazz venerdì 23 giugno i Quintorigo con Mauro Ottolini e la voce narrante di Gino Castaldo, proponendo “Mingus. La storia di un mito”. Si tratta di una rilettura moderna e affascinante di uno dei geni più innovativi del jazz moderno, Charles Mingus, uno spettacolo dalla dimensione teatrale, tra musica e parole: racconti e un’analisi storica del periodo e del personaggio saranno accompagnati dalle sonorità inconfondibili dei Quintorigo. Si ascolteranno pagine memorabili in arrangiamenti timbricamente innovativi e con un piglio non meno viscerale di quello che lo stesso Mingus infondeva alle sue esecuzioni.

Il giorno dopo la scena sarà tutta della Andrea Mingardi Band per un tributo al genio di Ray Charles. Andrea Mingardi con la sua prestigiosa orchestra “Rossoblues Brothers Band” e l'arrangiatore Maurizio Tirelli ha creato uno spettacolo musicale, Ray Charles tribute, che tocca i brani più significativi del “Genio soul”: uno straordinario excursus in un repertorio che da sempre affascina.

Venerdì 25 agosto Alessandro Quarta Quintet, attraverso un incredibile viaggio musicale, No Limits, porta riccionesi e ospiti della città a esplorare i vari mondi sonori passando dal rock al classico, dal jazz al pop, da Morricone a Piazzolla. Con la sua impeccabile ecletticità stilistico-musicale e la sua tecnica violinistica diabolica, insieme al suo trio ritmico e al pianista Giuseppe Magagnino, il rocker Alessandro Quarta condurrà tutti nel mondo musicale mai esplorato prima.

Concluderà la rassegna James Senese che in più di mezzo secolo di carriera ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. A Riccione, Jnc, porta Stiamo cercando il mondo, una narrazione di brani strumentali e canzoni cantate tra jazz-funk, latin music e tradizione partenopea. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale è famosa come il suono del suo sax. Passando per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele ma anche il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete, James Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. La sua forza e coerenza artistica lo ha trasformato in un’icona, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.