La Perla Verde pronta ad accogliere le 100 finaliste del noto programma televisivo

Riccione sarà la location d’eccezione per la selezione nazionale di Donnavventura 2023. Circa 100 ragazze, provenienti da tutta Italia, si presenteranno sabato 29 aprile in Piazzale Roma. Tra queste saranno individuate le protagoniste dei prossimi viaggi.

Più di 150 mila le candidate registrate sul sito e migliaia le ragazze che si sono presentate agli eventi di pre-selezione o che hanno inviato il loro video provino online.

L'evento sarà vivacemente colorato di "giallo” Ricola, partner e sponsor del format, che quest’anno festeggia 10 anni di partnership con Donnavventura.

L’azienda svizzera offrirà ai presenti le sue golose caramelle a base delle originali 13 erbe alpine svizzere. Sarà possibile inoltre degustare le tisane Ricola, piacevolmente rinfrescanti e ideali in ogni momento della giornata. E con il calar della notte le finaliste potranno condividere l’imperdibile momento della “tisana di Donnavventura” con canti e chitarre intorno al fuoco.

Non mancheranno le “Donnavventura” veterane, incaricate di individuare le nuove protagoniste. Il loro look sarà caratterizzato dalla "Capsule Collection" disegnata, prodotta e distribuita da Alviero Martini 1A Classe, una collezione realizzata ad hoc per ogni spedizione: dall’abbigliamento alle calzature, dalla valigeria ai costumi da bagno agli accessori. Un total look che accompagna da sempre il team nelle sue avventure.

Si rinnova ancora una volta la partnership con Alpitour World, da oltre 75 anni il leader delle vacanze degli italiani e che propone viaggi in tutto il mondo.

Anche per quest’ anno non poteva mancare il Cdi, la struttura sanitaria lombarda che da quasi 12 anni collabora con il programma per fornire assistenza medica durante il viaggio alle giovani protagoniste. Il camper - poliambulatorio del Centro Diagnostico Italiano raggiungerà Riccione. Il team di esperti CDI sottoporrà le finaliste a consulti medici per valutare l’idoneità fisica delle ragazze ad affrontare le numerose sfide che le aspettano durante il viaggio.

Al termine di quest’esperienza le ragazze che risulteranno disinvolte davanti alla telecamera e che dimostreranno una spiccata capacità all’uso della tecnologia, necessaria alla produzione, alla guida dei veicoli ed in grado di comprendere e assimilare in modo adeguato la filosofia di questo format unico nel suo genere, diventeranno le nuove protagoniste dei prossimi viaggi.