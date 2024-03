Con "Storie tra le nuvole", la primavera è all'insegna delle letture per bambini in biblioteca

A partire dall’8 marzo, il calendario degli eventi incontra una rassegna sempre gradita, Storie tra le nuvole, a cura della Biblioteca comunale, un nuovo e divertente ciclo di letture per bambine e bambini di età compresa tra 3 e 8 anni, in compagnia delle lettrici volontarie e che allieterà i pomeriggi primaverili accompagnando i giovani lettori nel mondo magico della fantasia. Gli incontri proseguiranno fino a maggio in orario pomeridiano (ore 17:00); il calendario è in programma nei giorni 8, 15 e 22 marzo, 5 e 12 aprile, 17 e 24 maggio.

Venerdì 19 aprile (ore 17:00) l’autrice Debora Grossi e l’illustratrice Daisy Ingrosso presenteranno il loro ultimo volume dedicato ai bambini con protagonista Il Drago Sputalatte: la lettura animata per i più piccoli sarà seguita da momenti di gioco e interazione, lezione di disegno per realizzare il proprio “Drago” personale.

Sabato 4 maggio la Biblioteca ospiterà La ginnastica degli animali, la lettura a cura della Cooperativa Cuore 21 con giochi e momenti interattivi tra i partecipanti, volta a promuovere l’inclusività, la socializzazione, lo scambio e le relazioni: dalle ore 15:30 l’incontro è programmato per bambine e bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni, dalle ore 17:00 per bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

La rassegna Storie tra le nuvole è inserita nella programmazione della campagna nazionale di promozione della lettura Il Maggio dei Libri.

L’ingresso è libero; i posti disponibili sono limitati ed è richiesta la prenotazione.