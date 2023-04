Un'estate tutta da ballare con i Boomdabash, "sarà impossibile restare fermi"

A due settimane dalla release del nuovo singolo L’unica Cosa Che Vuoi (Capitol Records Italy, Universal Music Italy) – sintesi perfetta del loro dualismo stilistico, i Boomdabash, pronti a regalarci un’estate tutta da ballare, annunciano oggi il

Summer Tour 2023 - The Party Specialists: i primissimi appuntamenti estivi di una grande festa a cielo aperto prodotta da BPM Concerti e Trident Music.



In occasione, del WMF - We Make Future ( Fiera Internazionale e Festival sull'Innovazione Tecnologica e Digitale), Rimini (16 giugno) sarà tra le prime città che ospiterà il party più cool dell’estate ideato dalla band salentina.

La voglia di divertirsi e scatenarsi è il passepartout con cui i Boomdabash, party specialists d’eccezione, conquisteranno alcuni dei festival più importanti d’Italia per il loro primo vero grande incontro con il pubblico.



“Sarà uno show pieno di sorprese, sarà impossibile restare fermi!” – racconta Biggie – “Due ore di musica a ritmi serratissimi per un viaggio nel tempo lungo vent’anni con cui ripercorrere tutti i nostri più grandi successi e le canzoni più iconiche che hanno segnato la nostra storia, dagli albori, nel 2002, ad oggi.”



Il Summer Tour 2023 - The Party Specialists segna il grande ritorno live di Biggie Bash (voce), Payà (voce), Dj Blazon e Mr. Ketra (beatmaker), una delle band italiane più apprezzate e acclamate della scena contemporanea con oltre 3 miliardi di stream totali, 30 dischi di platino e più di 650 milioni di views su YouTube.



Info e biglietti disponibili a partire da giovedì 20 aprile