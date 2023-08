Tutti a cantare "Questa non è Ibiza", il tormentone dell'estate Italodisco sul palco di Deejay on Stage

Giro di boa per l’edizione 2023 di Deejay On Stage. Uno strepitoso Ferragosto ha segnato la prima metà delle date in programma e si riparte subito venerdì 18 agosto sulle note della colonna sonora dell’estate verso il gran finale del 24 agosto, quando ci sarà anche la proclamazione del vincitore del contest. Nella serata di venerdì arrivano sul palco di Riccione i protagonisti della hit dell’estate, il pezzo più trasmesso dalle radio: sono The Kolors, band legatissima a Deejay On Stage e a Riccione che ormai da molte settimane è saldamente sul podio con il numero uno dei tormentoni di stagione, Italodisco, un omaggio alla dance degli anni ’80, già disco di platino, conta oltre 30 milioni di stream su Spotify e più di 9 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In una recente intervista, Stash, il frontman della band campana, ha raccontato che il successo è stato inaspettato per un brano nato in poche ore e arrivato in maniera naturale e sincera, senza strategie, cercando un suono nuovo ma andando con la memoria alla musica elettronica italiana di quel periodo.

The Kolors si sono formati a Milano nel 2009 e hanno vinto Amici nel 2015. Italodisco arriva dopo diversi singoli di successo come Non è vero (2020), Cabriolet Panorama (2021), Leoni al sole (2021), Blackout (2022). Il gruppo è composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso).

Insieme a loro ci sarà un altro special guest, Ernia, tra i rapper più amati dai giovani, sta vivendo un vero e proprio momento d’oro. Nome d’arte di Matteo Professione, è diventato in pochissimo tempo uno degli autori più originali della scena rap, firma e interprete di brani come Superclassico (sei dischi di platino), il suo ultimo album Io non ho paura è nella top dei più venduti. Reduce da due incredibili date al Forum di Assago, il suo nuovo singolo, Parafulmini, vede la partecipazione di Bresh e Fabri Fibra e racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social.

Il progetto, l’organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione.