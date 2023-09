Tutti al mare, prorogata la mostra fotografica in spiaggia che racconta i 180 anni di storia balneare

Tutti al mare! La grande esposizione in spiaggia che con oltre 200 immagini che racconta la storia, i luoghi e i ritratti della lunga storia balneare di Rimini, prolunga il suo successo e sarà visitabile fino al 10 settembre. La mostra, ideata da Biblioteca Gambalunga, Fellini Museum e Piacere Spiaggia Rimini, presenta oltre 200 immagini d’epoca visitabili passeggiando lungo la riva, e distribuite lungo un percorso che va dal bagno 47 al bagno 100, offrendo un resoconto unico dei 180 anni che partono dall’inaugurazione del primo stabilimento balneare nel 1843 fino ad arrivare a oggi.

Ancora per pochi giorni, la mostra sarà visibile passeggiando a due passi dal mare accompagnati, immagine dopo immagine, dall’allegria dei personaggi, dalle mode degli anzi del Novecento o da quelle più recenti e da architetture che hanno fatto la storia della Rimini balneare. Ma soprattutto in questi giorni sarà possibile vivere momenti di vera poesia, con le tante foto in bianco e nero e i bellissimi manifesti d’epoca che dialogano con lo splendore dei cieli di settembre.

Tutti al mare! E' un’iniziativa che fa parte della candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026.