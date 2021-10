Allerta meteo per forti temporali e venti di burrasca

Il maltempo è previsto in arrivo per la mattinata di martedì e la durata sarà di circa 48 ore

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha lanciato, per martedì 5 ottobre, un'allerta meteo gialla per la provincia di Rimini. In particolare nella prima parte della giornata, sulla zona appenninica centro-occidentale della regione e sulle pianure occidentali, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. Lungo la catena appenninica, sempre per il riminese, l'allerta è arancione in quanto sono previsti venti di burrasca forte con possibili rinforzi o raffiche di intensita? superiore; sul resto del territorio si prevedono venti di burrasca moderata.