Maltempo in esaurimento, ma preoccupano fiumi e frane: nuova allerta 'gialla'

Mentre è in vigore l'allerta "arancione" per la giornata di domenica a cause delle abbondanti precipitazioni sul territorio romagnolo, l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell'Emilia Romagna lancia una nuova allerta meteo "gialla" per la giornata di lunedì. Cala dunque di grado l'allerta, ma rimane alta l'attenzione. Per lunedì, infatti, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia, a seguito delle precipitazioni avvenute nei giorni precedenti, nel settore centro orientale saranno possibili localizzati fenomeni franosi in contesti idrogeologici particolarmente fragili e piene nei tratti vallivi dei corsi d'acqua, con livelli prossimi alle soglie di attenzione. Per la residue condizioni dello stato del mare, non si escludono localizzate erosioni e/o ingressioni marine.