Prolungata l'allerta di Protezione Civile per vento forte nell'entroterra

La Protezione Civile ha allungato a tutta la giornata di lunedì l'allerta gialla per vento forte. Per la giornata di lunedì sono previsti venti di burrasca moderata (Beaufort 8), provenienti da sud-ovest, sull'appennino centro-orientale (Appennino bolognese e romagnolo) e pianura della Romagna, nella prima parte della giornata. Attenuazione del vento dalle ore pomeridiane. Il fenomeno riguarda tutte le aree montane e di pianura dei territori di Ravenna, Forlì e Rimini. Non interessata dall'evento invece la fascia costiera. A diramare l'allerta gialla è la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, in riferimento alla giornata di lunedì.