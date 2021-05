Settimana all'insegna della pioggia, due le perturbazioni in arrivo

Dopo un fine settimana e un lunedì dal sapore quasi estivo, con sole e temperature tardo primaverili, le perturbazioni atlantiche torneranno ad interessare la nostra penisola, portando condizioni di maltempo anche in Emilia-Romagna. Secondo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo una prima attraverserà la regione nella giornata di martedì con rovesci e acquazzoni, in estensione da ovest verso est e localmente anche di moderata o forte intensità. Mercoledì si allontanerà lasciando tuttavia in eredità un’atmosfera spesso instabile, capace di sfornare nuovi rovesci o temporali che coinvolgeranno a macchia di leopardo la regione sia mercoledì che giovedì. Un secondo fronte ci raggiungerà, infine, nella seconda parte di venerdì rinnovando maltempo almeno fino al pomeriggio/sera di sabato.

Nel dettaglio di Rimini le nubi torneranno a farsi minacciose nella seconda parte di martedì, associate alle prime piogge e accompagnate da ventilazione a tratti tesa o forte da sudovest. Anche le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da nuvolosità irregolare in transito, ventilazione a tratti tesa, e qualche piovasco possibile nel corso del pomeriggio/prime ore serali. Sul finir di venerdì poi giungerà una perturbazione più organizzata con rovesci che insisteranno almeno sino al pomeriggio di sabato, in attesa poi di una domenica più stabile e soleggiata. Dal punto di vista climatico è atteso un calo termico che tuttavia sulla Riviera non sarà così avvertito, stante anche la sostenuta ventilazione da Sudovest che manterrà le massime ancora prossime o a tratti superiori ai 20°C.