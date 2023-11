Alleanza Civica al contrattacco sul nuovo Piano dell'Arenile: "Occasione persa per il rilancio della città"

Alleanza Civica ritorna sull'approvazione del nuovo Piano spiaggia da parte della maggioranza ed esprime tutte le proprie perplessità sull'argomento: “Il Piano spiaggia approvato dalla coalizione di centrosinistra per noi è un’occasione persa per un rilancio della città - spiegano dal direttivo -.Alleanza Civica sta lavorando per un Piano spiaggia che preveda il recupero di uno spazio di almeno sei/otto metri tra l’innesto delle cabine e la linea dell’attuale lungomare. Attualmente c'è una norma regionale che non permette di spostare l’attuale linea demaniale verso la battigia sebbene risalga a una prescrizione del 1934, ma la situazione rispetto ad allora è molto cambiata tanto che attualmente la spiaggia di levante ha una profondità di 130 m (Dati Nomisma). Sulla base di questi presupposti riteniamo pertanto che gli spazi per poter intervenire siano ampi e tali da poter richiedere una variante alla norma regionale. L’Amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi con forza per il raggiungimento di questo obiettivo e siamo convinti che la Regione, sempre così attenta alle necessità locali, non potrà sottrarsi da una reale valutazione di tale possibilità. Riteniamo che questo non debba essere solo un problema della Giunta ma che tutte le forze politiche ed economiche dovrebbero impegnarsi nel sostenere questo obiettivo in quanto un nuovo piano spiaggia rappresenta un valore strategico/turistico/economico per tutta la città”.

“Un altro intervento potrebbe riguardare lo spostamento della ciclabile a mare incrociandola con spazi verdi e nuove alberature e nel contempo consentire l’allargamento della carreggiata per il ripristino del doppio senso e parcheggi per le auto”.

“Sul piano dei parcheggi riteniamo che l’attuale piazza De Curtis grazie alla sua posizione intermedia tra il mare e il centro abbia un valore strategico e quindi da potenziare anche con un piano interrato, prezzi agevolati di posteggio e servizi veloci di navette pubbliche”.

"Quanto sopra espresso rappresenta per noi una cornice ideale a quello che Cattolica oggi è e a quello che potrebbe diventare, una visione futura che potrà rilanciare la Regina imponendosi per bellezza, qualità e servizi come la meta preferita di tanti turisti - concludono -.Tutto questo sarà possibile, e non rimarrà un sogno, solo se tutti saremo capaci di pensare in grande e l’Amministrazione sia capace di puntare in alto con volontà e determinazione”.