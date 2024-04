Alleanza Verdi Sinistra: "Contrari all'allevamento intensivo di polli, in Valmarecchia altre prospettive"

Alleanza Verdi Sinistra della Provincia di Rimini prende posizione sul tema dell'insediamento il Valmarecchia del polo avicolo: "Anche noi di Avs siamo contrari all'insediamento in Valmarecchia di un allevamento intensivo di polli - dicono i coordinatori Cesarino Romani e Fortunato Stramandinoli -. Lo siamo non solo perché contrari a tali pratiche, non per niente il nostro manifesto politico recita: "vogliamo migliorare la qualità della vita, nostra e degli animali, eliminando pratiche come quelle degli allevamenti intensivi, non più sostenibili sotto alcun punto di vista"; ma lo siamo anche perché il futuro di questa Valle crediamo debba passare per la sua tutela e valorizzazione, migliorando prospettiva di vita, lavoro e benessere dei suoi cittadini".

"Progetti come quello proposto che la imbarbariscono, sfruttamento del territorio, nuova antropizzazione non vanno portati avanti, mentre invece pensiamo di debba sempre di più valorizzare il territorio che ha grandi potenzialità nelle sue bellezze ambientali, storico culturali ed artigianali".

"La nostra è quindi un'ulteriore voce che si unisce al coro di coloro che vogliono pensare ad una Valmarecchia che cresce dalla sua valorizzazione e lo faremo ponendo la questione anche all'interno delle istituzioni locali e Regionali, a partire dal Ptav provinciale. All'interno del Piano c'è bisogno di rivedere e potenziare servizi come quello scolastico e sanitario, così come il tema della mobilità adeguata alla Valle futura che immaginiamo, una Valle che si attraversa e si visita per il piacere di viaggiare e che risponda ai bisogni dei cittadini, una Valle da gustare in tutta la sua bellezza e peculiarità".