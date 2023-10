Alluvione, altri 4 Comuni inclusi nei finanziamenti. Spinelli (FdI): "Governo vicino alla Romagna"

"Fare squadra di fronte alle emergenze con la ferma volontà di portare a casa i risultati è stato l’obiettivo perseguito con tempestività dal Governo Meloni all’indomani dell’alluvione che ha colpito la Romagna. Mettere in sicurezza cittadini e ambiente dal dissesto idrogeologico, effettuare da subito la verifica e la conta dei danni direttamente sul campo sono state le risposte immediate del Governo che oggi, dopo la venuta nel riminese del generale Francesco Figliuolo, allarga la rosa dei Comuni destinatari dei finanziamenti necessari per la ricostruzione". Lo annuncia la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli.

"Dopo i comuni di Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San Leo e Casteldelci, il governo ha incluso anche i comuni di Coriano, di cui sono vicesindaco, Bellaria, Poggio Torriana e Santarcangelo. Desidero ringraziare il viceministro Galeazzo Bignami che accompagnai con l’onorevole Alice Buonguerrieri l’1 giugno in una prima visita assieme ai sindaci del comuni più colpiti nel riminese. Visita alla quale ne seguirono varie altre per ascoltare le istanze dei territori e consentire alle zone più colpite di rialzarsi in sinergia con tutti i livelli istituzionali - conclude Spinelli - Ringrazio inoltre il generale Figliuolo per l’ascolto e l’operatività dimostrate verso questo territorio così come di tutta la Romagna. Roma è vicina alle popolazioni romagnole".