Al Caffè Centrale l’aperitivo civico organizzato da PenSa-Una Mano per Santarcangelo

"1063. È il numero di persone che nel 2019 ci hanno dato fiducia, scegliendo di votarci alle elezioni del 26 maggio e consentendoci di prendere parte negli ultimi cinque anni al governo della città. Da questa cifra simbolicamente ripartiamo, in realtà senza esserci mai fermati perché in questi cinque anni ci siamo impegnati a fondo, in particolare con il lavoro di due assessori e un consigliere per la scuola e il sociale, lo sport e i giovani, la legalità e i diritti" così i candidati di PenSa-Una Mano per Santarcangelo.

"Ripartiamo dalla visione che abbiamo per la Santarcangelo del futuro: una città giusta per quanto riguarda l’inclusione, il welfare e l’accessibilità, i percorsi ciclopedonali dentro la città e verso le frazioni, il rispetto del lavoro e dell’ambiente, della sua storia e della sua cultura. Da questa visione siamo partiti anche per organizzare il primo appuntamento elettorale della nostra lista, un aperitivo civico che si svolgerà domenica 21 aprile alle ore 17:30 al Caffè Centrale. Sarà un’occasione per condividere un po’ di tempo insieme ai nostri sostenitori vecchi e nuovi, oltre a tutti coloro che vorranno partecipare, con un aperitivo offerto dalla lista civica".

"Durante l’evento sarà possibile conoscere i candidati della lista, inoltre ci confronteremo sull’idea di città giusta e sui contenuti del nostro programma elettorale, con occasioni di contributo ideale e partecipazione attiva. Si tratterà del primo evento organizzato da PenSa-Una Mano per Santarcangelo nel percorso di avvicinamento alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi, accanto a quelli condivisi con le altre forze di coalizione".