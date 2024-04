La candidata sindaca Lara Gobbi incontra i cittadini di Villa Verucchio, tra i temi caldi la viabilità

La nuova stagione prosegue nel suo programma di incontri con la comunità verucchiese. Giovedì (11 aprile) presso il Centro civico si è tenuto l'incontro con i residenti di villa Verucchio. Un incontro partecipato in cui la candidata sindaca Lara Gobbi ha tracciato un ampio panorama delle proposte di Verucchio Futura e risposto ai numerosi spunti che sono venuti dal pubblico.

"Al centro la prospettiva di crescita e sviluppo che Lara e la sua squadra vogliono dare per la prossima legislatura. Si è cercato e trovato un confronto che proseguirà sull'ambizioso, necessario e realistico programma di investimenti pubblici. Si è poi ribadita la ferma intenzione della nostra lista di rafforzare il sistema dei servizi alla comunità e sull'attenzione per il sistema d’impresa e del commercio. Attenzione e confronto avuto anche sui temi della viabilità e della mobilità di vallata, non solo verucchiese. Abbiamo ribadito con forza la nostra posizione che si fonda sul protagonismo della nostra comunità nella scelta delle soluzioni, che vogliamo siano innovative e all'altezza dei tempi che viviamo".

Verucchio Futura lavora perché Verucchio sia protagonista di una nuova stagione di sviluppo, fondata sull’innovazione, sulla qualità ambientale e dei servizi che riguarderanno gli investimenti di tutta la vallata.