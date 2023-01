Nasce "Parte da noi", il comitato sostiene Elly Schlein a segretaria nazionale del Partito Democratico

Prende avvio anche nella provincia di Rimini il comitato a sostegno di Elly Schlein dopo la sua decisione di candidarsi a segretaria nazionale del Partito Democratico. L’obiettivo è quello di lavorare per affermare al congresso del Pd una visione nuova, che abbia come approdo un rinnovamento vero del partito, che non riguarda tanto le persone ma i contenuti e il profilo identitario di quella che deve ambire ad essere la più grande forza politica del riformismo italiano, con un forte ancoraggio ai valori progressisti ed europeisti.

"Il Pd sta attraversando una fase di profonda crisi dopo la sconfitta elettorale alle scorse elezioni politiche. Occorre rigenerarlo e ridefinirne la mission e la rappresentanza sociale. Tanti elettori ed elettrici (ma anche militanti e simpatizzanti) hanno scelto di non solo di non votare più a sinistra, ma proprio di astenersi, ed è proprio a loro che in primis si deve rivolgere il nuovo Partito Democratico" scrivono i promotori.

"Un popolo fatto anche di giovani, precari e appunto ‘astensionisti’. Persone che non sono motivate nell’andare a votare un progetto politico da cui non si sentono rappresentate. Persone che da sempre rappresentano un popolo verso cui deve guardare la sinistra ma che progressivamente ad ogni elezione non danno fiducia a nessuna delle forze politiche attuali. Diritto alla casa come bene primario, della difesa degli ultimi, salario minimo, redistribuzione, conversione digitale ed ecologica. Questi alcuni dei temi più importanti al centro dell’agenda programmatica di Elly Schlein e del suo documento programmatico. Nei prossimi giorni sarà nostra cura organizzare iniziative ed eventi per approfondire contenuti e proposte. Vogliamo mettere in campo un percorso aperto rispetto al quale si stanno costituendo comitati comunali e a cui si invitano elettori, elettrici, cittadini e cittadine ad aderire. C’è tanto bisogno di confrontarci attorno a una visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come nostro contributo a questo percorso per fare ciò c’è anche bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta anche dai territori e dalle persone".

A coordinare il lavoro, insieme a tanti altri giovani e attivisti saranno Eleonora Martello, Emanuele Bianchi e Chiara Angelini; la fase di costruzione del coordinamento è aperta al contributo di chi vorrà partecipare, dai semplici cittadini e militanti della sinistra, al mondo delle associazioni e di tutti coloro che vorranno aderire.

Eleonora Martello, lavoratrice e vicesegretaria GD Rimini: "Supporto Elly Schlein per la sua forza nell'affrontare battaglie per lungo tempo marginalizzate come la questione giovanile e i diritti sociali dei lavoratori nonché per la sua idea di politica come di una reale comunità attiva e partecipata."

Emanuele Bianchi, studente e responsabile università del PD Rimini comunale: “Ho scelto di sostenere Elly per la sua storia, la sua credibilità, la sua voglia di rigenerare ed innovare il partito attraverso i giovani e soprattutto perché mette al centro temi che da sempre hanno caratterizzato la sinistra, primo tra tutti il lavoro”.

Chiara Angelini, insegnante e consigliera comunale a Riccione: “Personalmente ho scelto di appoggiare Elly spinta dalla volontà di far partire la ricostruzione di un nuovo PD, che sappia instaurare nuovamente quella connessione empatica con chi rappresenta, attraverso un percorso collettivo plurale”.

Mercoledì 18 gennaio alle ore 18,00 presso la sala pubblica del quartiere ‘Celle’ in Via XXIII Settembre n.124 a Rimini si terrà un incontro aperto a tutti per organizzare il lavoro operativo delle prossime settimane.