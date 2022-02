Il consigliere Andrea Pari (Lega): "La giunta dia tempi certi per i parcheggi sul lungomare"

“La mancanza di parcheggi in zona mare è una reale emergenza, la giunta informi il consiglio e i cittadini”, così esordisce il consigliere comunale Andrea Pari della Lega. “La stagione estiva 2021 ha mostrato le prime grandi difficoltà legate al fatto che la pedonalizzazione di una parte, già allora cospicua, del lungomare non ha conseguito

alla disponibilità di un numero congruo e coerente di parcheggi - continua Pari -. Il progetto del parco del mare va concretizzandosi, in particolare con la recente partenza della tranche di lavori da piazzale Kennedy alla zona di Bellariva, la stagione si avvicina e ancora cittadini e operatori turistici non hanno alcuna notizia dall’amministrazione”

E prosegue: “Il sindaco, nella sua relazione iniziale al consiglio comunale tematico sul turismo del 10 febbraio scorso, ha dichiarato che i parcheggi a servizio della zona mare sono all’ordine del giorno dell’amministrazione, tale attenzione dell’amministrazione appare in forte e colpevole ritardo rispetto alla chiusura del lungomare, recando con sé quindi un ben misero conforto per cittadini e operatori – ricorda il consigliere del Carroccio -. Per questo ho depositato una interrogazione, che discuterò in consiglio comunale, per chiedere al sindaco e alla Giunta un cronoprogramma preciso con l’ubicazione, il numero dei parcheggi previsti e la strategia che la Giunta intende mettere in campo per evitare i forti e ad oggi inevitabili, disagi legati alla grave mancanza di posti auto nella zona turistica”.