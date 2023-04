Contrasto alla violenza di genere, 2,5 milioni di euro dalla Regione per le realtà del territorio

Sono 105 i progetti sul territorio finanziati dalla Regione Emilia-Romagna per il contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, per un totale di 2,5 milioni di euro stanziati. “Dieci di questi progetti si svilupperanno in provincia di Rimini - commenta la consigliera regionale Nadia Rossi - terra da sempre attenta e attiva nella promozione di una cultura della parità e delle pari opportunità”. Tra le realtà che riceveranno un contributo economico ci sono la Provincia di Rimini, il Comune di Cattolica e il Comune di Novafeltria, “ma anche associazioni ed enti del Terzo Settore come Rompi il Silenzio, Janas, l’Acli Provinciale, Arcigay Rimini, Viva Rimini, Cambia-Menti e la Uisp territoriale di Rimini” continua Rossi. I progetti vanno da attività per colmare il digital gender gap a percorsi di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, passando per lo sport e per la diffusione di una cultura di genere. “Il cambiamento che serve, continuo a dirlo, è culturale. Sostenere questi progetti a livello istituzionale significa agire in prima linea e contribuire alla crescita umana e sociale delle nostre comunità regionali, partendo anche dalle nuove generazioni. Un’azione che è parallela all’introduzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza, di cui vado molto fiera, ed a tante altre politiche attive della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali. La strada è quella giusta e non vogliamo arretrare.”