Elezioni a Bellaria, il candidato sindaco Giovanardi incontra i cittadini: "Uomo libero, svincolato dai partiti"

Venerdì presso il Bar Zenzero – zona Pino Blu di Igea Marina, si è tenuto un incontro pubblico organizzato dalle liste Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina a sostegno della candidatura a Sindaco di Giovanni Giovanardi. Ampia partecipazione di cittadini e residenti delle zone interessate all’incontro.

Giovanardi ha innanzitutto motivato le ragioni della sua discesa in campo, "considerandosi un uomo libero, svincolato dai partiti desideroso di portare la sua esperienza amministrativa al servizio della comunità tutta facendo leva sull’unita del paese e sul concetto di squadra al suo supporto. Sono un uomo semplice ha esordito rivolgendosi alla platea, che non cambierà le sue abitudini o il suo modo di presentarsi allorquando dovesse anche svolgere funzioni apicali al servizio della città"

"Questo quartiere, cresciuto tanto negli ultimi decenni, ha necessità di maggiori servizi e di maggior attenzione a verde e parco urbano. Partendo dalla ricchezza del Parco del Gelso, considerato a ragion veduta, un bene per tutta la città che va mantenuto e conservato anche nelle sue tipicità arboree e nei suoi specifici luoghi di utilizzo. Alcune iniziative da me sostenute quando sono stato assessore all’ambiente (come catalogazione essenze arboree e loro mappatura) e che erano pubbliche sul sito dell’Ente pare non abbiano più trovato attenzione da questa amministrazione. “Una dimenticanza, spero sia così…” ribadisce Giovanardi.

"Stesso ragionamento per la definizione nel quartiere di nuovi spazi adibiti a parcheggi; se nel recente passato a mezzo di un bando che aveva reso evidente la disponibilità di un privato, si era ricavata un area interessata vicino alla nuova Caserma da adibire a funzione di parcheggio, questa azione pare sia finita nel dimenticatoio. L’auspicio è che si possa riprendere per definire questa dotazione come nuova opportunità del quartiere. Passaggio sentito e fortemente condiviso quello nel quale sia Giovanardi che il Dott. Casadei hanno rimarcato l’importanza dei quartieri e la loro specifica cerniera tra Amministrazione pubblica e cittadino. Non averli attivati in questa legislatura è considerato un errore tanto più alla luce dei recenti interventi su Via Baldini concernenti l‘abbattimento di numerose alberature e delle problematiche connesse alla sicurezza dei cittadini. Temi sensibili, temi caldi che avrebbero dovuto trovare momento di confronto all’interno dei consigli di quartiere con la possibilità per i cittadini di portare la loro voce ed i loro suggerimenti. Cosi come l’informazione in tema socio-sanitario sulla chiusura degli ambulatori medici vicino alla farmacia comunale, per lungo tempo presidio e punto di riferimento specie per la popolazione più anziana" si legge in una nota firmata dal Candidato a Sindaco Giovanni Giovanardi, Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina e Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina

"In questo senso trova ragionevole consenso la proposta di inserire nel programma la realizzazione di una struttura con funzione pubblica nel parco a ridosso del lago, in luogo del rudere cosiddetto “casa dei gatti”. Sensibilità ambientale, quartieri, sicurezza sociale ed anche commercio di vicinato e volontariato. L’esigenza in questa fase delicata per il commercio di sostenere con ogni iniziativa possibile i negozi di vicinato, la piccola bottega di quartiere, i negozi che vendono tipicità locali al fine di non aumentare il loro senso di abbandono. Serve una cura forte per il commercio che sia capace di alimentare una cultura dell’acquisto sul territorio facendo leva sulla qualità dei servizi erogati e sulla unicità del modello di vendita"

"Tema sentito e spesso richiamato dal Candidato Sindaco Giovanardi a modello per la città quello del volontariato e della sensibilità di aiuto nelle sue diverse forme. Una comunità operosa e sensibile attiva forme di sostegno che coinvolgono volontari riuniti in associazione ed in forma spontanea. Il ruolo del volontariato fa crescere una città se ben gestito e con una distribuzione giusta e perequata dei fondi a disposizione per tutte le associazioni che operano in questo segmento. Non ci sono figli minori nel volontariato. Ci sono iniziative meritorie e meritevoli di attenzione e sostegno da parte dell’Ente. Forte attenzione da parte del Candidato sindaco Giovanardi al tema della tutela degli animali, tema trattato troppo spesso come capitolo marginale dagli amministratori. Alla presenza dei tanti volontari e volontarie di associazioni a tutela degli animali e di assistenza, l’impegno a fornire risposte pratiche e declinate su interventi concreti, con ascolto e dialogo costanti" continua La nota

Ci saranno altri due appuntamenti per la campagna elettorale di Giovanardi; Domenica 7 Aprile Isola dei Platani angolo via Monterosa gazebo informativo e Martedì 9 Aprile incontro pubblico-aperto presso il Bar Dietro le Sbarre -zona Cagnona ore 21.