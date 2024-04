Elezioni a Verucchio, il centrodestra sostiene il candidato a sindaco Fraternali

“E’ Fabio Fraternali il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione di centrodestra a Verucchio”. Ad annunciarlo Nicola Marcello per Fratelli d’Italia, Elena Raffaelli per la Lega e Antonio Barboni per Forza Italia. “Fraternali e la sua lista civica ‘Verucchio che vorremmo’ - affermano - puntano a un cambio di passo innovatore nell’amministrazione locale e dichiarano grandi aperture a chiunque voglia collaborare a realizzare nuove prospettive di sviluppo per Verucchio, località inserita per ricchezza storica e per la tradizione millenaria fra i borghi con più appeal d’Italia. Fraternali, molto legato a Verucchio per origini famigliari e per lavoro, ha tutte le carte in regola per essere il sindaco del rinnovamento e del cambiamento. E’ infatti un professionista affermato e docente a contratto dell’Università degli studi di Bologna (campus di Ravenna) in ‘Diritto delle associazioni e società sportive’. Sposato con Carla e padre di due figlie, Viola e Laura, è un appassionato ciclista e ha aderito con entusiasmo e spirito di servizio al ‘progetto’ per Verucchio su cui un gruppo di cittadini molto motivati stava lavorando da tempo per costruire un’alternativa forte e credibile per amministrare il comune”. A questo progetto aderisce anche Lara Alessandrini, titolare di un noto esercizio commerciale a Villa Verucchio. “Alessandrini – assicurano Marcello, Raffaelli e Barboni - ha lavorato fin dall’inizio con la sua innata energia all’elaborazione del progetto e affiancherà Fraternali e gli altri candidati della lista nella competizione elettorale”. “Serietà, novità, competenza. Sono le tre caratteristiche salienti della lista ‘Verucchio che vorremmo’, - concludono - una lista da cui scaturirà, ne siamo certi, la nuova amministrazione di questa splendida località che le ultime Giunte comunali non hanno saputo potenziare e promuovere in termini di infrastrutture, di servizi e di iniziative per il rilancio sociale e culturale. Crediamo nel progetto sostenuto dalla lista di Fraternali perché esprime energia e idee innovative, una grande capacità di ascolto e un vero spirito di servizio e di squadra, qualità necessarie per garantire a Verucchio un futuro degno della sua fama”.