Elezioni, il centrosinistra di Bellaria incontra i cittadini. "Focus sulla viabilità di Cagnona"

Venerdì 12 aprile, alle 21, Ugo Baldassarri, candidato sindaco della coalizione progressista a Bellaria-Igea Marina, incontrerà i cittadini al Parco Pironi in via Fratelli Cervi alla Cagnona. È la seconda “tappa” della campagna elettorale dell'aspirante sindaco, dopo l'esordio di sabato scorso, di fronte a un numeroso pubblico, nell'Isola dei Platani ed è il primo di una serie di incontri di zona organizzati dal Pd e dalle liste collegate M5S e Lista Civica.

"La Cagnona è una grande periferia acciaccata e con problemi vari che vanno dalla viabilità al decoro urbano (si pensi ai ruderi ereditati da Aquabell). Sulla zona gravano tre dei sei passaggi a livello del Comune. Dopo le promesse della destra su impossibili soluzioni, non è ancora chiaro come verrà risolto il problema del collegamento viario alla luce del potenziamento della linea con una maggiore frequenza di passaggio dei treni. La Cagnona ha una pista ciclo pedonale sulla via Ravenna, che la collega al centro, compromessa dalla giunta Giorgetti con l'installazione di archetti che la rendono, di fatto, impraticabile alle biciclette. Via Fratelli Cervi è una delle arterie più pericolose di Bellaria-Igea Marina con una incidentalità altissima. Dispone dell'eccellenza di casa Panzini con l'annesso parco. Casa e parco, purtroppo, versano in uno stato di carente manutenzione". Di questo e altro Ugo Baldassarri parlerà con i cittadini.