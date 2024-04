Elezioni, Obiettivo Comune incontra i cittadini di Cagnona. "Vanno ripristinati i consigli di quartiere"

Si è svolto nella serata di martedì, al Bar Dietro le Sbarre zona Cagnona, il secondo appuntamento elettorale pubblico organizzato da Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina a sostegno della candidatura a sindaco di Giovanni Giovanardi, il Candidato del Territorio, così come menzionato negli slogan che accompagnano i manifesti ed i flyer elettorali.

Partendo dal territorio e dalla necessità di ripristinare al più presto i consigli di quartiere, spariti in questo quinquennio di amministrazione, considerati quali contenitori di dialogo e di interlocuzione seria tra cittadini ed amministratori. "Se i quartieri avevano una funzione positiva e propulsiva oltreché di stimolo per chi governa il territorio, ebbene si può rilevare con grande certezza come il venir meno di questa funzione abbia penalizzato tutti, amministrazione compresa. Su criticità emergenti, segnalazioni, degrado, cura del verde sono venuti a mancare ascolto e dialogo, rapporti e relazioni, proposte e soluzioni. Come sottolineato dagli intervenuti e presentatori della serata anche la Zona Cagnona ha risentito e risente dell’acuirsi di problematiche per le quali sono urgenti interventi; dal decoro urbano di strade, giardini, aree verdi al tema della sicurezza dei cittadini, al tema del commercio di vicinato e delle aree di parcheggio disponibili".

Sensibili al tema della Ferrovia, spiegano dalla lista "per il quale non possiamo essere soggetti passivi di scelte calate dall’alto con conseguenze irreversibili sulle nostre teste, attenti come sottolinea il candidato sindaco Giovanardi a coniugare le esigenze del motore economico principale ovvero il Turismo con quelle di residenti e cittadini che non sono direttamente collegati a questa economia. Pronti a sostenere interventi che portino maggiori dotazioni ed impianti per lo sport anche alla luce della scelta non condivisa di eliminare il centro tennis a Bellaria in via Bellini".

Si rileva l’importanza degli aspetti socio-sanitari nel rapporto con il quartiere; in tal senso ed a beneficio soprattutto della popolazione più anziana, si ritiene indispensabile “aprire un ragionamento su nuove opportunità e nuovi locali in questa zona” per avvicinare l’utenza ai medici del territorio.

"Sul fronte delle opportunità legate all’urbanistica ed alla viabilità di servizio, se da un lato occorre dar sostanza e forza a quei segmenti della città che appaiono ancora bloccati o fermi ad una fase embrionale di progetto, dall’altro si renderà necessario valutare un intervento di sicurezza sulla Via Ravenna, uno screening puntuale volto a verificare un possibile inserimento di una rotatoria nell’intersezione con via Savio più e più volte richiamata dai residenti come innesto stradale pericoloso".

Nel corso della serata grande spazio anche alle suggestioni, per una visione del futuro che si abbraccia idealmente alla identità tra mare, spiaggia e desiderio di vivere in libertà vacanze e tempo libero per cittadini e turisti; l’idea di pontili che si affacciano ed estendono a mare in coincidenza con le vie a mare più rilevanti del territorio (ad es. Via Italia, Via Pascoli, Via Ennio etc.)

Giovanardi ha sottolineato nel corso del suo intervento di essere persona libera, svincolata dai partiti, che costituiscono comunque una risorsa della democrazia. "L’importanza di non avere intermediari nella gestione del rapporto con il territorio è un punto di forza, di autonomia che presentiamo alla città a mezzo della mia candidatura sostenuta da Obiettivo Comune per Bellaria Igea Marina ed un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina. Ci rivolgiamo ai tanti pertanto che hanno a cuore le ragioni del territorio e che vorranno fare squadra nell’interesse precipuo di Bellaria Igea Marina, del rafforzamento della sua identità, nella difesa delle sue tradizioni, nel renderla sempre più città ospitale, sostenibile, sicura".