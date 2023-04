Emma Petitti: "La Costituzione è figlia dell'antifascismo. Ricordiamoci l'insegnamento di Nilde Iotti"

La presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti parteciperà il 25 aprile, a Rimini, alla cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione che avrà luogo alle ore 9,45 in piazzale Roma, al Parco Cervi, dove si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti, cittadini per la posa della corona al monumento della Resistenza. Da qui partirà il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Lanfranco De Camillis, Anpi Rimini, per l’orazione celebrativa.

“La Costituzione della Repubblica italiana ha le proprie radici nell’antifascismo e nella lotta partigiana. Il valore dell’antifascismo è il collante della nostra democrazia, e ancora oggi – anniversario della Liberazione dal Fascismo – quel testo bellissimo ci parla del presente, e non del nostro passato. Ce lo ha insegnato Nilde Iotti, che della Resistenza fu giovane protagonista, poi madre costituente e prima donna presidente della Camera", dice Emma Petitti.

"Il 25 aprile celebriamo la nascita dell’Italia libera e democratica: è una data viva e attuale su cui si fonda la nostra Costituzione. Senza la Costituzione i deboli sarebbero sempre più indifesi e i forti più prepotenti. Ma non ci sarebbe stata la Costituzione se non ci fossero stati la Resistenza e il 25 aprile. Festeggiare il 25 aprile vuole dire oggi celebrare la Costituzione, renderla viva e attuale in modo da tramandarne i valori di generazione in generazione, per vaccinarci contro l’oblio e il ripetersi delle peggiori pagine della nostra storia”.