Ex nuova Questura, Forza Italia: "I residenti felici di una nuova area e supermercato, basta pregiudizi"

Non si placa il dibattito sull'area dell'ex nuova Questura. Ora a intervenire è Forza Italia, con il vice-coordinatore Davide Frisoni che si dice sconcertato e come cittadino residente nel quadrante Ex Questura, Stadio e Caserma indignato "dalle dure e oserei dire assurde parole dei capigruppo di maggioranza in consiglio comunale. Dico assurde perché, ignorando la difficile e annosa questione della ex questura, di cui non si sono mai preoccupati o informati, vengono aizzati dalla giunta a prendere posizioni di assoggettamento. I residenti sono ben felici di questi progetti di rigenerazione e riqualificazione di tutta l'area, compresa l'idea di un supermercato alternativo al monopolio, che darà lavoro a circa duecento persone".

"Noi di Forza Italia Rimini siamo dalla parte di chi ha voglia di investire sul nostro territorio e vuole costruire percorsi condivisi con i cittadini e l'amministrazione. Per questo chiediamo al sindaco e alla giunta di dialogare senza pregiudizi e favoritismi, su questo progetto e altri che a Rimini, auspichiamo, arriveranno presto. Per correttezza della discussione elenchiamo gli interessi pubblici oggettivi presenti nel progetto che i proprietari dell'area hanno presentato e che il sindaco e giunta vogliono ignorare e/o sminuire: la rigenerazione urbana (Legge Regionale 24/2017 la individua come interesse pubblico); tutela della sicurezza pubblica; creazione di nuovi posti di lavoro; insediamento di un’attività commerciale; concessione gratuita di aree per la realizzazione delle palazzine pubbliche; realizzazione di piazze, parchi, parcheggi e giardini liberamente fruibili che arricchiscono il patrimonio pubblico (qualità della vita). Chiediamo altresì quali siano gli "interessi pubblici" nel realizzare in centro storico uno stadio da 12/15.000 posti, con l'aggiunta di 20.000 metri quadrati di commerciale (magari con un supermercato) senza dotazione di parcheggi, spazi pubblici e progetto ambientale, in un quadrante già fortemente "blindato" durante gli eventi sportivi attuali con la presenza di poche centinaia di tifosi, dove la libertà personale è di fatto negata ai residenti".

Dichiarazione di Mario Erbetta, coordinatore di Forza Italia: "La telenovela della ex questura sembra non avere mai fine. Prima la fretta di riqualificare l'area abbandonata firmando documenti di vario genere con il Ministro Minniti (governo Gentiloni) per la "cittadella della sicurezza" buttando là un progetto, o meglio, un guazzabuglio intricato tra responsabilità, appaltatori, titolari di ogni genere. Un delirio che avrebbe creato diversi problemi nella parte esecutiva. Il nuovo Ministro Salvini per fortuna blocca il progetto. Il sindaco Gnassi provoca e in un video pubblico, va a suonare il campanello della ex questura indicando il Ministro come il responsabile di abbandono e degrado. Oggi l'area è di proprietà privata. Un privato che vuole investire su qualità, vivibilità, accessibilità e servizi. Come Forza Italia Rimini sosteniamo chi a Rimini vuole investire e migliorare la vita dei nostri concittadini. Accompagnando chi investe e non sollevando muri. Questo approccio ideologico e pretestuoso ha allontanato da molti anni chi aveva intenzione di investire nella nostra città. Prima la politica e se non c'è particolare obiezione, i regolamenti "fatti dalla politica" finiscono per allontanare gli investitori. Questa non è la Rimini che vogliamo".