Giornate riminesi per Matteo Salvini, tuffo in mare e promesse. "Da settembre i fondi per l'alluvione"

In attesa della sua presenza al Meeting, il vicepremier Matteo Salvini si concede qualche ora da riminese. Non solo selfie e autografi, ma anche un tuffo nell’Adriatico in compagnia del figlio. Avvistato in spiaggia al bagno 62, a Marina Centro, la giornata di Salvini è poi proseguita con un vertice con i rappresentanti di San Marino. Poi l’incontro pubblico alla Darsena di Rimini, dove il ministro e leader della Lega ha per un’ora fatto il punto della situazione, parlando tanto di temi nazionali quanto locali. E se ha assicurato che il prossimo agosto apriranno i lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto, il focus non poteva che essere sulla Romagna alluvionata.

“Qualche giornalista tedesco si dovrebbe sciacquare la bocca prima di parlare della Romagna e dei romagnoli – è l’attacco di fronte ai suoi “supporter” più affezionati -. Sono contento di aver dedicato qualche giorno della mia estate alla Romagna. Ci sono tante famiglie in spiaggia ma ci sono ancora 8 mila famiglie fuori di casa”.

Quando arriveranno i fondi per imprese, agricoltori e famiglie? “Il generale Figliuolo questa settimana tornerà in Romagna, i soldi ci sono, sono stati messi subito a disposizione dal Governo – assicura il ministro Salvini -. I primi 750 milioni per le spese di somma urgenza anticipati dai Comuni potranno essere liquidati già a partire dall’inizio di settembre. Dobbiamo affrontare un lavoro impegnativo, per vedere ogni singolo danno, avuto dalle imprese e dai cittadini nelle case. Il problema non sono i soldi, ma fare arrivare i soldi nelle tasche delle famiglie, degli imprenditori e degli agricoltori: conto che il mese di settembre sia quello giusto. Le famiglie avranno i danni risarciti: io ogni due giorni chiamo il commissario, le polemiche le lascio agli altri. Dobbiamo restituire una casa ai romagnoli nel più breve tempo possibile”.

Sulla visita a San Marino poi Salvini spiega: “Abbiamo lavorato in giornata con San Marino per tagliare un po’ di tasse ai lavoratori e alle lavoratrici, ai frontalieri, ci sono i margini per cominciare un percorso virtuoso”. C’è anche spazio per parlare di politica, in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna: “Sono rimasti in quattro i governatori di centro sinistra. In Emilia Romagna, in Campania, in Toscana e in Puglia. Stiamo ragionando come squadra in vista delle prossime regionali proprio come al governo, dove resteremo sicuramente per tutti e cinque gli anni”.

Infine tra gli immancabili selfie e autografi, il ministro Salvini torna a parlare sul caso del generale Vannacci: “Rispetto le scelte di Crosetto, quello che io dico è una questione di principio: siamo un paese libero, non ci può essere qualcuno che ci deve dire che libri possiamo o non possiamo leggere. E’ il cittadino che deve essere libero di scegliere. Ho ordinato il testo e lo leggerò, magari non condividerò una parte di quello che c’è scritto, ma quello che non accetto è il pregiudizio”.