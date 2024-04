Il consigliere Cecchini (Lega) denuncia lo "stato di degrado della scuola Ventena di Cattolica"

A denunciare lo "stato di degrado" della scuola Ventena di Cattolica e il consigliere comunale della Lega Marco Cecchini che, in una nota stampa spiega come "Ho raccolto le esigenze dei cittadini per spronare l’amministrazione a fare di più e a fare meglio.Nello scorso anno, prima con una comunicazione a mezzo stampa, oggi con una interrogazione presentata in consiglio comunale, sto cercando di sollecitare l’amministrazione Foronchi a provvedere con urgenza alla recinzione del giardino della scuola Ventena a causa del degrado. I cittadini ci hanno chiesto di dare voce alla loro preoccupazione per la salute e la sicurezza dei bambini che frequentano la scuola e la nostra azione politica e amministrativa farà di tutto per spinge la Sindaca Foronchi e la giunta a stanziare, in fase di rendiconto di bilancio, le risorse per un’opera quanto mai necessaria e urgente".