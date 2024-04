La candidata sindaca di Verucchio Lara Gobbi fa il suo debutto

E' partito dalla Sala 'Magnani' di Verucchio, giovedì sera, il tour elettorale della candidata sindaca Lara Gobbi in lizza per la lista 'Verucchio Futura'. L'aspirante prima cittadina ha presentato le prime proposte programmatiche, dialogando e confrontandosi sulle iniziative e i progetti capaci di traghettare il presente e il futuro del paese. "Questo è il primo di una serie di incontri che farò con tutti i verucchiesi, di qui alle prossime settimane - afferma Lara Gobbi-. Ieri sera ho registrato una grande partecipazione e grande calore per contribuire, con idee, proposte e anche critiche costruttive, a far vincere a Verucchio le nuove sfide poste davanti a un mondo che cambia. Soprattutto ho registrato la voglia di concretezza da parte dei cittadini di Verucchio. E proprio sulla concretezza delle proposte che vogliamo agire".

Nella sua introduzione, la candidata sindaca ha spiegato come Verucchio abbia "una storia unica e particolare che ha sempre visto questo paese un passo avanti agli altri. Pensate solo alla civiltà villanoviana o ai Malatesta: erano annunci di futuro nel loro presente. Vorrei che questo essere un passo avanti al resto del mondo fosse conservato anche di qui in futuro. Poi Verucchio non è la somma delle sue singole parti. Spesso si è detto e si è scritto del capoluogo, di Villa, di Ponte, di Pieve Corena, addirittura delle parti interne del capoluogo o di Villa come se fossero singole parti autonome e indipendenti. No, siamo uniti da una stessa storia e da uno stesso futuro, dovendo valorizzare le nostre specificità territoriali e le nostre vocazioni. Intendo così Verucchio: un grande Paese in cui vivono e convivono in armonia caratteri diversi e proprio in virtù di questa diversità dobbiamo avere un ruolo da protagonisti nelle dinamiche non solo della Valmarecchia, ma della provincia di Rimini, della Regione e, per alcuni aspetti, anche dell'Italia".

Ha proseguito Lara Gobbi: "Non ha più senso la storica divisione tra 'città per turisti' e 'città per residenti'. Vuol dire che in un luogo ben costruito, ben vissuto, ricco di servizi e di opportunità, la qualità diffusa è così alta che soddisfa chi ci viene per un giorno e chi ci sta per una vita. Se aumentiamo la qualità urbana, se arricchiamo di servizi primari il paese, arriveranno sì più turisti, ma anche più residenti e questi porteranno con loro ancora più attività economiche e opportunità".

Più nel dettaglio, Gobbi e 'Verucchio futura' hanno presentato una serie di proposte programmatiche, come uffici comunali aperti nella giornata del sabato. Redazione di un piano strategico del turismo che al suo interno preveda: aggiornamento progettuale parco archeologico con creazione di un'area verde e fruibile anche per svolgere concerti e grandi eventi culturali; rilancio internazionale del Verucchio Festival e del Festival della storia anche attraverso il rilancio della suggestione del mito di Francesca e Paolo; discussione con il privato per la riapertura straordinaria dell'ex convento delle Clarisse; contatti con l’Università per dare nuove opportunità alle nostre risorse storiche e culturali; nuova alleanza attraverso iniziative e partecipazione con il mondo dell'associazionismo culturale, sociale, sportivo; creazione di un 'tavolo degli eventi e della promozione di Verucchio' assieme alle associazioni e a tutti i portatori di interesse e potenziamento delle relazioni con i grandi hub turistici della costa (Fiera di Rimini, Centro Congressi, in primis); programmazione anticipata degli eventi. Creazione di uno specifico 'ufficio casa' per fare incontrare domanda e offerta nella ricerca di abitazioni. Restiling completo della piscina comunale di Verucchio e in generale di tutta l’area circostante cuore verde e sportivo del Capoluogo. Qualità urbana diffusa. Risolvere il problema della viabilità. No tax area, per sostenere l'insediamento di nuove attività e aiutare quelle già insediate. Difesa dei servizi scolastici e sanitari.

"La prossima settimana, l'11 aprile, saremo a Villa Verucchio per incontrare i cittadini, le famiglie e le imprese. Poi a Ponte Verucchio e a Pieve Corena. Discuteremo, come abbiamo fatto ieri sera nel capoluogo, apertamente le nostre proposte, sempre e solo nell'ottica dell'interesse della comunità e del bene comune".