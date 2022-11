La direzione del Partito Democratico candida Jamil Sadegholvaad a presidente della Provincia

Si è svolta il 2 novembre 2022 la riunione della direzione comunale e provinciale del Partito Democratico insieme ai dirigenti e agli iscritti dell’Unione comunale di Rimini. E’ la prima riunione dopo la sconfitta del PD alle elezioni del 25 settembre. All’ordine del giorno l’analisi del voto e il percorso congressuale che partirà lunedì 7 novembre e si concluderà il 12 marzo con le Primarie, per la scelta del/della Segretario/a nazionale del Partito Democratico. La partecipazione è stata molto elevata ed anche il dibattito che ha visto durante la serata numerosi interventi. L’incontro è stato avviato dal presidente dell’assemblea comunale Giacomo Gnoli, in seguito, le relazioni introduttive sono state svolte dalla segretaria comunale Fiorella Zangari e dal segretario provinciale Filippo Sacchetti. Entrambe le introduzioni si sono soffermate sulle cause della sconfitta e sulla necessità di una vera e propria costituente per rilanciare il PD. All’incontro era presente il segretario regionale Luigi Tosiani. Nella riunione è stata approvata, su proposta del segretario Filippo Sacchetti, la candidatura del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad a Presidente della Provincia di Rimini. Si tratta di elezioni di secondo grado (votano solo i consiglieri comunali dei Comuni della Provincia) e possono essere candidati solo sindaci in carica. La proposta è in linea con le altre realtà romagnole dove il sindaco della città capoluogo è anche presidente della Provincia.