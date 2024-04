La lista Scegli Misano presenta i suoi candidati per la rielezione del sindaco Fabrizio Piccioni

"Continuità e rinnovamento, esperienza e volti nuovi". Queste, come spiega la nota stampa, sono le caratteristiche dei candidati della lista Scegli Misano a sostegno dell’’attuale Sindaco Fabrizio Piccioni in lizza per la rielezione. Dopo 5 anni di intenso e proficuo lavoro per Misano, la lista presenta i nomi dei 16 candidati Consiglieri. Otto volti nuovi e otto conferme, tra le quali troviamo, l’attuale Vice Sindaca, due Assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale. Ma anche tante novità, tra le quali una studentessa universitaria di 20 anni, una rappresentante della categoria degli albergatori di anni 27, due esperti in marketing, due avvocati, due ingegneri. Si abbassa ulteriormente l’età media dei componenti rispetto alla squadra uscente, la media è di 40 anni e con la presenza esattamente identica tra uomini e donne.

“Sono particolarmente soddisfatto dei candidati della mia lista - commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni - potere garantire un graduale rinnovamento delle candidature vuole dire trovare figure giovani e con tanta voglia di darsi da fare per la propria comunità, cosa non scontata e questo ci fa capire che quanto seminato in questi anni sta dando i propri frutti e le persone continuano ad appassionarsi alla vita della propria città. Gli assessori uscenti e i consiglieri che hanno già esperienza amministrativa, accompagneranno i nuovi candidati in un percorso di crescita che darà loro gli strumenti per capire il funzionamento della macchina comunale, apportando allo stesso tempo nuovi stimoli e nuove visioni. Profili professionali e di studio delle figure scelte che sono inoltre garanzia di competenza nei singoli campi e che saranno utili alla crescita della proposta politica della città”.

La lista sarà ufficialmente presentata Sabato 27 Aprile presso l’Hotel Savoia di Misano alla presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Barogi Emanuele 50 anni Ingegnere

Belpassi Alex 45 anni Ingegnere

Damiani Paola 41 anni Geometra

Dominici Marco 33 anni Geometra

Ferri Giuseppina 68 anni Pensionata

Gamberini Giacomo 30 anni Avvocato

Malpassi Maria Elena 47 anni Avvocato

Para Alberto 44 anni Operaio

Pari Prisca 27 anni Albergatrice

Piobbici Genni 38 anni Consulente Digital Marketing

Sammarini Daniela 51 anni Artigiana

Schivardi Nicola 53 anni Imprenditore turistico

Signorini Giorgia 28 anni Psicologa

Signorini Luca 31 anni Consulente Marketing

Siliquini Giada 21 anni Studentessa Universitaria

Valentini Filippo 42 anni Fisioterapista