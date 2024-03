La Lega plaude al lavoro del sindaco Bindi: "Azzerato con 20 anni di anticipo il disavanzo di bilancio"

“Una grande e sentito plauso al sindaco di San Leo Leonardo Bindi che con 20 anni di anticipo ha azzerato il disavanzo di oltre due milioni di euro ereditato dalle precedenti amministrazioni comunali di sinistra”. Così in una nota la segretaria provinciale della Lega di Rimini Elena Raffaelli commenta la notizia del ripristino degli equilibri di bilancio nel comune di San Leo. “E’ la dimostrazione – commenta – del modello amministrativo vincente della Lega: pur in anni difficili, con tanti eventi negativi, Bindi ha saputo ridurre e contenere le spese e aumentare le entrate, mettendo in moto un circuito positivo che ha riportato San Leo fra i comuni virtuosi. Credo che i ‘leontini’ possano andare orgogliosi del proprio sindaco e debbano ringraziarlo per l’attività profusa a vantaggio dell’intera comunità”.