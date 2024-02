Legalità, Montevecchi (Lega): "Introdurre la giornata regionale contro abuso e traffico di droga"

Introdurre, anche in Emilia-Romagna, la giornata regionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga. A chiederlo con un'interrogazione è Matteo Montevecchi (Lega) precisando che la giornata dovrebbe celebrarsi annualmente, in una data da definire durante il corso dell’anno scolastico, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica al contrasto del traffico e consumo di sostanze illecite, con focus particolare sui rischi per i giovani, conseguenti all'assunzione di tutte le droghe, anche quelle definite impropriamente leggere.

"La scarsa percezione della pericolosità e dei rischi connessi all’utilizzo delle sostanze - ha sottolineato il consigliere - rende necessario un nuovo impegno in campagne di comunicazione e informazione capillari. L’esperienza degli ultimi anni per la lotta alla tossicodipendenza ha suggerito di affiancare alle politiche repressive interventi a valenza sociale-sanitaria-educativa".

"L’organizzazione della giornata - ha aggiunto - dovrà coinvolgere i Sert, gli enti del Servizio sanitario regionale e le importanti realtà in prima linea nella lotta e nel recupero dalla tossicodipendenza (come San Patrignano), di cui la nostra regione è ricca e che, in tale giornata, dovranno essere stimolate a promuovere, con il supporto delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e strumenti di formazione per le famiglie sull’uso delle nuove sostanze, nonché sulle cause che rischiano di condurre i più giovani a fare uso di sostanze, in raccordo con il mondo scolastico".