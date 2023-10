Misano, agosto in salita e il turismo arranca. Guagneli: "Ultimi in provincia, ma il sindaco era ottimista"

I dati sulle presenze turistiche del mese di agosto peggiorano la situazione di Misano Adriatico. La città arranca, come emerso dai dati ufficiali Istat, pubblicati dall’osservatorio della Regione Emilia Romagna. Sul tema interviene Luigi Guagneli, consigliere di minoranza del gruppo Misano nel Cuore. “Fino al mese di luglio eravamo penultimi dalla Provincia con -4,2 % di presenze solo Cattolica aveva fatto peggio di noi con un – 4,4%. Se dopo agosto per Cattolica si nota un leggero recuperato passando a un -3,6%, per Misano è un vero disastro le presenze sono scese a -6,5%, ora siamo purtroppo gli ultimi della Provincia”.

“Un mese fa il sindaco Piccioni sulla stampa mi aveva risposto dicendo che i dati si guardano alla fine della stagione, dopo questo agosto di risultati catastrofici per il nostro turismo, è giunta l’ora che Piccioni finisca con il falso ottimismo per nascondere la sua disfatta e si faccia carico della responsabilità di questa situazione – dice Guagneli -. Ribadisco che non si è vista nessuna nuova strategia in questa legislatura, dove lui si è tenuto la delega al Turismo, ogni anno un copia e incolla dell’anno precedente sia per quanto riguarda la promozione che per quanto riguarda gli eventi”.

“Un marketing turistico obsoleto anzi direi inesistente, pochi investimenti e quelli fatti portati avanti con poca capacità progettuale. Eventi di intrattenimento dei turisti che hanno ormai fatto storia e che negli anni invece di rinnovarli per adeguarli ai nostri tempi sono qualitativamente peggiorati, ripetitivi a volte banali adatti per essere fatti in spiaggia e non sul palco delle principali piazze di Misano – prosegue la nota -. Mancanza di confronto con gli operatori e con i rappresentanti delle categorie, non esiste una strategia comune ma un sindaco, assieme ad alcuni suoi storici collaboratori (amici), che ritiene con molta arroganza di saper e poter fare tutto lui, un sindaco che si confronta pochissimo anche con i partiti che l’hanno sostenuto in campagna elettorale. Un sindaco che non riesce neppure a fare gruppo in giunta, sono note a tutti le spaccature presenti al loro interno, ora più che mai visto che il prossimo anno si vota. Un sindaco che ancora non ha trovato il coraggio di giustificare questi risulti disastrosi per Misano. Visto che il sindaco non si confronta chiederò ufficialmente di fare un Consiglio Comunale Aperto ai cittadini e operatori sul tema Turismo a Misano”.