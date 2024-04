Il Movimento 5 Stelle di Bellaria partecipa alla coalizione progressista a sostegno di Baldassarri

Il Movimento 5 Stelle di Bellaria Igea Marina partecipa alla coalizione progressista a sostegno di Ugo Baldassarri sindaco, per condividere un modello di sostenibilità ambientale ed economica che consenta alle attuali generazioni di soddisfare le proprie necessità senza pregiudicare il futuro delle prossime generazioni; agli operatori economici di ridurre la spesa energetica a vantaggio di una migliore competitività Per il Movimento 5 Stelle il futuro è già attuale ed affrontare razionalmente la questione ambientale non è utopia ma una necessità per sopravvivere. Per questo motivo il M5S ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico incentrato sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e i Gruppi di Autoconsumo Collettivo (Gac). "È importante che questi strumenti siano conosciuti ed i cittadini siano incentivati a formare una collettività organizzata per una gestione economica delle fonti di energia rinnovabili", dicono dal Movimento. Per condividere questi valori, per presentare il proprio programma ed i propri candidati il M5S organizza una conferenza che sarà tenuta dalla capolista Maria Angela Bigoli lunedì, 22 aprile, alle ore 20,30 presso il Centro Culturale Vittorio Belli, in via Italico n. 8 Bellaria Igea Marina (di fronte alla chiesa di Igea Marina).